Aslan'a Belçikalı stoper: O futbolcu Wout Faes çıktı!

İTALYAN İŞİ HAREKAT

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken İtalya basınından önemli detaylar gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini ile ilgilendiği ve bu transferi gerçekleştirmek için harekete geçtiği iddia edildi. Bu haberin ardından Fenerbahçe'nin Dzeko ve stoper Becao ile ilgilendiğini bu isimlerin büyük ihtimalle İtalya Ligi Serie A'yı çok iyi bilen Vincenzo Montella tarafından verildiği de haberlerde yer aldı. "Fenerbahçe'nin almak istediği oyunculara bakıldığında Sarı- Lacivertli ekibin yeni teknik patronunun Montella olduğu artık kesin gibi" yorumları da yapıldı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği son isim olan Orsolini'nin Bologna ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 12 milyon Euro.



JESUS: KOÇ'A MİNNETTARIM

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus dün bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam, "İlk günden beri sayın Ali Koç'tan oşulsuz bir destekten başka bir şey almadım. Verdiğim tek röportajda da ülke ve kulüp hakkında iyi konuştum. Basında yer alanlar yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç, benim ve ailem için yaptıklarına minnettarım. Her şey gönlünce olsun" dedi.



EĞRİBAYAT İMZALADI

Fenerbahçe, sezon başında Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Sezona Altay Bayındır'ın arkasında başlayan 24 yaşındaki kaleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ve Çaykur Rizespor maçlarında görev yapmıştı. Altay'ın sakatlanmasının ardından as kaleci olan İrfan Can Eğribayat, 8 lig ve 3 kupa maçına daha çıktı. Toplamda kaleyi 13 kez koruyan İrfan Can, 13 gol yerken, 4 maçta rakiplerini durdurmayı başardı. İrfan için ne kadar bonservis bedeli ödendiği açıklanmadı.



OSAYİ'YE 'BEKLE' EMRİ

Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e hem İngiltere'den hem de Fransa'dan teklifler var. Son olarak Fransa'dan Troyes ve İskoçya'dan Rangers takımları talip olmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin gelen teklifleri yetersiz bulurken, savunmanın sağına kaliteli bir isim bulmadan da Osayi'yi bırakmak istemiyor. Bu yüzden Osayi'nin mesajlarına "Teklifleri bize iletin ancak hemen cevap beklemeyin" mesajı iletildi. Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan Osayi ligin 2. yarısında form düşüklüğü yaşamıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Osayi için gelen teklifleri beğenir ve kaliteli bir sağ bek de bulursa oyuncusunun transferine izin verecek.



34 MAÇTA 15 GOLE ETKİ

Rıccardo Orsolini bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 34 maçta 11 gol ve 4 asiste imza attı.



7 YENİ TRANSFER YAPACAĞIZ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca transfer çalışmaları hakkında konuştu. 7 transfer yapacaklarını anlatan Koca, "Transferlerin yüzde 95'ini kampa yetiştimek istiyoruz. 1-2 de fırsat transferi olabilir" diye konuştu.



5. KEZ ALİ DÜŞMEZ SEÇİLDİ

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) başkanlığına, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez seçildi. Mevcut Başkan Ali Düşmez,



SULTANLAR POLONYA'YA KAYBETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. 4 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Millilerimiz üçüncü maçında bugün saat 08.30'da Kanada ile kozlarını paylaşacak



SALERNİTANA MORUTAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

G.Saray'dan İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın menajerliğini üstlenen Ioan Becali Rumen futbolcu için, "Salernitana, Morutan'a ilgi duyuyor" dedi. Morutan, 36 maçta 6 gol, 8 asist üretti.



G.SARAY'DAN MERT'E İLGİ VAR

Aslan'ın transfer gündemine gelen Mert Müldür ile ilgili dikkati çeken bir açıklama geldi. Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, G.Saray'ın Mert Müldür ile ilgilendiğini ifade ederken, "Türkiye'den ilgilenen başka kulüpler de var" diye konuştu. 4 milyon Euro değer biçilen 24 yaşındaki Mert Müldür, savunmanın her bölgesinde görev yapabiliyor.

Depay kariyerinde 428 karşılaşmada forma giydi. 163 gol atarken 96 asist yaptı. Kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.



TARKAN SERBEST GÖZTEPE'YE

TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın 29 yaşındaki stoperi Tarkan Serbest ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Serbest, 2019-2020 sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya gelmişti.



ZİDANE'NİN FORMASI ONUN!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, yeni transferi Jude Bellingham için imza töreni düzenledi. 19 yaşındaki İngiliz oyuncu, Fransızların unutulmaz yıldızı Zidane ile özdeşleşen 5 numaralı formayı giyecek.



HATAY'IN HEDEFİ ERDOĞAN

Hatayspor, yeni sezonun transferlerine Carlos Strandberg ile başlamıştı. Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Altay'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın peşinde.



BAYERN DE KİM'İN PEŞİNDE

Napoli'de oynayan Kim Min-Jae'nin sözleşmesindeki 48 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi devlerin iştahını kabartmaya devam ediyor. M. United'tan sonra Bayern Münih de Kim'in peşine düştü.



İBRE SATKA'YA DÖNDÜ

Trabzonspor'da stoper arayışları sürüyor. Bu bölge için önceliği Djiku'ya veren Fırtına, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine diğer adaylara yöneldi. Joaquin Fernandez ve Mujakic gibi isimleri de takibini sürdüren Trabzonspor'da ibre Lubomir Satka'dan yana döndü. Lech Poznan ile sözleşmesi sona eren Slovak savunmacı için kurulan temasların olumlu ilerlediği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Hamsik'in de olumlu görüş bildirdiği Satka için son kararı, teknik direktör Nenad Bjelica verecek. Satka, Lech Poznan formasıyla 113 maça çıkıp 5 gol atıp 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, Slovakya milli takımının formasını ise 32 kez terletti. Bu arada golcü transferi için Trabzonspor'un listesine sürpriz bir aday girdi. Bordo-Mavililer, son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Seraing forması giyen Marius Mouandilmadji'yi değerlendirmeye aldı.