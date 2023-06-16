Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aslan'a Belçikalı stoper: O futbolcu Wout Faes çıktı!

    Geçtiğimiz günlerde Tielemans’ın menajeri Erden Timur’a bir futbol önermişti. O futbolcunun takımından ayrılmak isteyen 25 yaşındaki Belçikalı stoper Wout Faes olduğu ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    O futbolcu Wout Faes çıktı!

    Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı yönetici Erden Timur, geçtiğimiz günlerde Tielemans'ın menajeri ile görüşmüştü. Bu görüşmede Tielemans'ın menajeri Erden Timur'a bir oyuncu tavsiye etmiş ama ismine ulaşılamamıştı. Bu futbolcunun Leicester City takımında forma giyen Wout Faes olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki Belçikalı stoperin, İngiliz kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Bunun sebebi ise Leicester City'nin küme düşmüş olması. Erden Timur'un bu öneriyi dikkate aldığı Wout Fayes için harekete geçtiği ve karakter analizi yapıldığı öğrenildi. Leicester ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Wout Faes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    KİRALAMA SEÇENEĞİ DE VAR
    Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Faes'in opsiyonlu kiralama seçeneğinin de olduğu ifade ediliyor. Leicester City, geçtiğimiz sezon küme düşse de Wout Faes istikrarlı bir görüntü çizdi. 40 maçta takımının formasını giydi. Bu maçlarda 1 gol attı ve 2 de asist yaptı.



    ZANIOLO YETMEDİ
    Aslan'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalya formasıyla Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya karşı sahne aldı. İspanya 3'te Yeremi Pino ile öne geçti. 11'de Zaniolo'nun şutu Normand'ın eline çarptı ve penaltı oldu, Immobile 1-1 yaptı. Boğalar, 88'de Joselu ile turu geçti. İspanya, Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile pazar günü karşı karşıya gelecek.



    EFES KUPANIN KULBUNU TUTTU
    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 85-68 yenerek seride 2-0 öne geçti. İki takım yarın 20.00'de İzmir'de karşılaşacak. Efes maçı kazanırsa şampiyon olacak. Öte yandan Efes'ten sezon sonu ayrılacak Ergin Ataman, maç sonu taraftarlarla vedalaştı.



        KOMŞU'DA BÜYÜK AYIP
        Sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrılan başantrenör Ataman Güneyligil, Yunanistan ekibi PAOK ile anlaşmaya varmıştı. Birkaç gün önce PAOK'la sözleşme imzalayan Güneyligil'in kontratının sosyal medya hesabındaki Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları nedeniyle feshedildiği iddia edildi. Yunan basını, PAOK'un aldığı söz konusu ayrılık kararında taraftarlarının kulübe göstermiş olduğu yoğun tepkilerin etkiliği olduğunu yazdı. Öte yandan Ataman Güneyligil'in Azerbaycan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstleneceği ifade edildi.



        ERSİN DESTANOĞLU AYRILIK AŞAMASINDA
        Beşiktaş'ta Şenol Güneş göreve geldikten sonra gözden düşen Ersin Destanoğlu'nun Kara Kartal'dan kopmak üzere olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki eldivene henüz istenilen seviyede bir teklif gelmediği, kulübün ise Destanoğlu'ndan 5 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli beklediği belirtildi. Destanoğlu son sezonda 11 maçta oynadı.



        LYON EKAMBİ'Yİ DEFTERDEN SİLDİ
        Afrika basını, kariyerine Lyon'da devam eden ve Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a önerdiği iddia edilen Karl Toko-Ekambi ile ilgili son gelişmeyi duyurdu. Haberde, "Lyon, Ekambi'ye kapıları kapattı. 2024'e kadar sözleşmesi olan futbolcu da kalmak istemiyor. Defterden silindi" denildi. 30 yaşındaki golcü kiralık gittiği Rennes'te 19 maçta 5 gol, 2 asist üretti.

            ŞANLIURFASPOR 1. LİG'DE
            TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, 1. Lig'e yükseldi. Konya'da oynanan ve A Spor'dan yayınlanan maçın 36. dakikasında Kemal Rüzgar'ın sol kanattan yerden ortasına Behlül Aydınsert vurdu: 1-0. 53'te Mert Çapar'ın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0. 56'da Behlül Aydın'ın ara pasına hareketlenen Mert Çapar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0. Şanlıurfaspor, rakibine 3-0 üstünlük sağlayıp, Çorum FK ve Kocaelispor'un ardından 1. Lig'e yükseldi.


            İTALYAN İŞİ HAREKAT
            Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken İtalya basınından önemli detaylar gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini ile ilgilendiği ve bu transferi gerçekleştirmek için harekete geçtiği iddia edildi. Bu haberin ardından Fenerbahçe'nin Dzeko ve stoper Becao ile ilgilendiğini bu isimlerin büyük ihtimalle İtalya Ligi Serie A'yı çok iyi bilen Vincenzo Montella tarafından verildiği de haberlerde yer aldı. "Fenerbahçe'nin almak istediği oyunculara bakıldığında Sarı- Lacivertli ekibin yeni teknik patronunun Montella olduğu artık kesin gibi" yorumları da yapıldı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği son isim olan Orsolini'nin Bologna ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

            JESUS: KOÇ'A MİNNETTARIM
            Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus dün bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam, "İlk günden beri sayın Ali Koç'tan oşulsuz bir destekten başka bir şey almadım. Verdiğim tek röportajda da ülke ve kulüp hakkında iyi konuştum. Basında yer alanlar yalandan başka bir şey değildir. Başkan Ali Koç, benim ve ailem için yaptıklarına minnettarım. Her şey gönlünce olsun" dedi.

            EĞRİBAYAT İMZALADI
            Fenerbahçe, sezon başında Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Sezona Altay Bayındır'ın arkasında başlayan 24 yaşındaki kaleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ve Çaykur Rizespor maçlarında görev yapmıştı. Altay'ın sakatlanmasının ardından as kaleci olan İrfan Can Eğribayat, 8 lig ve 3 kupa maçına daha çıktı. Toplamda kaleyi 13 kez koruyan İrfan Can, 13 gol yerken, 4 maçta rakiplerini durdurmayı başardı. İrfan için ne kadar bonservis bedeli ödendiği açıklanmadı.

            OSAYİ'YE 'BEKLE' EMRİ
            Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e hem İngiltere'den hem de Fransa'dan teklifler var. Son olarak Fransa'dan Troyes ve İskoçya'dan Rangers takımları talip olmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin gelen teklifleri yetersiz bulurken, savunmanın sağına kaliteli bir isim bulmadan da Osayi'yi bırakmak istemiyor. Bu yüzden Osayi'nin mesajlarına "Teklifleri bize iletin ancak hemen cevap beklemeyin" mesajı iletildi. Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan Osayi ligin 2. yarısında form düşüklüğü yaşamıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Osayi için gelen teklifleri beğenir ve kaliteli bir sağ bek de bulursa oyuncusunun transferine izin verecek.

            34 MAÇTA 15 GOLE ETKİ
            Rıccardo Orsolini bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 34 maçta 11 gol ve 4 asiste imza attı.

            7 YENİ TRANSFER YAPACAĞIZ
            Ankaragücü Başkanı Faruk Koca transfer çalışmaları hakkında konuştu. 7 transfer yapacaklarını anlatan Koca, "Transferlerin yüzde 95'ini kampa yetiştimek istiyoruz. 1-2 de fırsat transferi olabilir" diye konuştu.

            5. KEZ ALİ DÜŞMEZ SEÇİLDİ
            İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) başkanlığına, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez seçildi. Mevcut Başkan Ali Düşmez,

            SULTANLAR POLONYA'YA KAYBETTİ
            A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. 4 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Millilerimiz üçüncü maçında bugün saat 08.30'da Kanada ile kozlarını paylaşacak

            SALERNİTANA MORUTAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ
            G.Saray'dan İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın menajerliğini üstlenen Ioan Becali Rumen futbolcu için, "Salernitana, Morutan'a ilgi duyuyor" dedi. Morutan, 36 maçta 6 gol, 8 asist üretti.

            G.SARAY'DAN MERT'E İLGİ VAR
            Aslan'ın transfer gündemine gelen Mert Müldür ile ilgili dikkati çeken bir açıklama geldi. Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, G.Saray'ın Mert Müldür ile ilgilendiğini ifade ederken, "Türkiye'den ilgilenen başka kulüpler de var" diye konuştu. 4 milyon Euro değer biçilen 24 yaşındaki Mert Müldür, savunmanın her bölgesinde görev yapabiliyor.

            Depay kariyerinde 428 karşılaşmada forma giydi. 163 gol atarken 96 asist yaptı. Kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

            TARKAN SERBEST GÖZTEPE'YE
            TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın 29 yaşındaki stoperi Tarkan Serbest ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Serbest, 2019-2020 sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya gelmişti.

            ZİDANE'NİN FORMASI ONUN!
            İspanya La Liga ekibi Real Madrid, yeni transferi Jude Bellingham için imza töreni düzenledi. 19 yaşındaki İngiliz oyuncu, Fransızların unutulmaz yıldızı Zidane ile özdeşleşen 5 numaralı formayı giyecek.

            HATAY'IN HEDEFİ ERDOĞAN
            Hatayspor, yeni sezonun transferlerine Carlos Strandberg ile başlamıştı. Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Altay'ın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın peşinde.

            BAYERN DE KİM'İN PEŞİNDE
            Napoli'de oynayan Kim Min-Jae'nin sözleşmesindeki 48 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi devlerin iştahını kabartmaya devam ediyor. M. United'tan sonra Bayern Münih de Kim'in peşine düştü.

            İBRE SATKA'YA DÖNDÜ
            Trabzonspor'da stoper arayışları sürüyor. Bu bölge için önceliği Djiku'ya veren Fırtına, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine diğer adaylara yöneldi. Joaquin Fernandez ve Mujakic gibi isimleri de takibini sürdüren Trabzonspor'da ibre Lubomir Satka'dan yana döndü. Lech Poznan ile sözleşmesi sona eren Slovak savunmacı için kurulan temasların olumlu ilerlediği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Hamsik'in de olumlu görüş bildirdiği Satka için son kararı, teknik direktör Nenad Bjelica verecek. Satka, Lech Poznan formasıyla 113 maça çıkıp 5 gol atıp 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, Slovakya milli takımının formasını ise 32 kez terletti. Bu arada golcü transferi için Trabzonspor'un listesine sürpriz bir aday girdi. Bordo-Mavililer, son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Seraing forması giyen Marius Mouandilmadji'yi değerlendirmeye aldı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            343 oy için köstebek devrede
            Haberler Spor Aslan'a Belçikalı stoper: O futbolcu Wout Faes çıktı!
                loading
                SON DAKİKA