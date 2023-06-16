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    Arda Güler seferberliği! Fenerbahçe genç yıldızla ilgili büyük panikte: 17.5 milyon Euro'luk teklif konuşuluyor...

    Newcastle, Benfica, PSG ve Ajax’tan resmi teklif alan genç yıldız yurt dışına transfer olmaya karar verdi. Ali Koç’un iknaya çalışacağı Arda’nın takımda kalması için 200 bin adet “Arda Güler bizi bırakma” mesajı atıldı, Twitter adeta yıkıldı...

    Arda Güler seferberliği!
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    Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler ile ilgili olarak Sarı-Lacivertli yönetimin canını sıkacak gelişmeler oldu.

    Arda Güler'in ailesi ile birlikte durum değerlendirmesi yaparak yurt dışına transfer olmayı kararlaştırdığı öğrenildi. Şu anda milli takım kampında olan Arda Güler'i Başkan Ali Koç'un vazgeçirmeye ve 1 yıl daha takımda kalmasının hem kendisi hem de Fenerbahçe için çok daha iyi olacağına iknaya çalışacağı öğrenildi.

    Arda Güler sözleşme gereği 17.5 milyon Euro'ya serbest kalabilecek. Şu ana kadar Arda Güler için Fenerbahçe'ye 4 kulübün resmi teklifte bulunduğu ifade ediliyor. Arda Güler'in yurt dışına transfer olması durumunda taraftarların yönetime tepkisinin artabileceği de gelen haberler arasında.

        Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da dijital platformda "Arda Güler bizi bırakma" hastag'ı açmış durumda. Dün itibariyle 200 bin taraftar Arda Güler'e takımda kalması yönünde mesaj attı. Başkan Ali Koç milli aranın ardından Arda Güler ve ailesini yakın markaja alacak.

        İLK AYRILIK SİNYALINİ ANNE GÜLER VERDİ
        Arda Güler'in annesi Serap Güler attığı mesajla Fenerbahçe taraftarlarını üzdü. Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" şeklinde tweet atması Arda'nın takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Bir taraftarın da bu tweete "Abla 2028 yılından geliyorum Arda Fenerbahçe'den ayrıldığı için çok mutsuz, şu an Ümraniyespor'da oynuyor" şeklinde yorum yapması da büyük ilgi gördü. Fenerbahçeli taraftarlar Arda'nın kalması için hem oyuncunun kendisine hem de Sarı-Lacivertli yönetime çağrı yaptı.

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        Haberler Spor Arda Güler seferberliği! Fenerbahçe genç yıldızla ilgili büyük panikte: 17.5 milyon Euro'luk teklif konuşuluyor...
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