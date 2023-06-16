Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da dijital platformda "Arda Güler bizi bırakma" hastag'ı açmış durumda. Dün itibariyle 200 bin taraftar Arda Güler'e takımda kalması yönünde mesaj attı. Başkan Ali Koç milli aranın ardından Arda Güler ve ailesini yakın markaja alacak.



İLK AYRILIK SİNYALINİ ANNE GÜLER VERDİ

Arda Güler'in annesi Serap Güler attığı mesajla Fenerbahçe taraftarlarını üzdü. Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" şeklinde tweet atması Arda'nın takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Bir taraftarın da bu tweete "Abla 2028 yılından geliyorum Arda Fenerbahçe'den ayrıldığı için çok mutsuz, şu an Ümraniyespor'da oynuyor" şeklinde yorum yapması da büyük ilgi gördü. Fenerbahçeli taraftarlar Arda'nın kalması için hem oyuncunun kendisine hem de Sarı-Lacivertli yönetime çağrı yaptı.

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