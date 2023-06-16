Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler ile ilgili olarak Sarı-Lacivertli yönetimin canını sıkacak gelişmeler oldu.
Arda Güler'in ailesi ile birlikte durum değerlendirmesi yaparak yurt dışına transfer olmayı kararlaştırdığı öğrenildi. Şu anda milli takım kampında olan Arda Güler'i Başkan Ali Koç'un vazgeçirmeye ve 1 yıl daha takımda kalmasının hem kendisi hem de Fenerbahçe için çok daha iyi olacağına iknaya çalışacağı öğrenildi.
Arda Güler sözleşme gereği 17.5 milyon Euro'ya serbest kalabilecek. Şu ana kadar Arda Güler için Fenerbahçe'ye 4 kulübün resmi teklifte bulunduğu ifade ediliyor. Arda Güler'in yurt dışına transfer olması durumunda taraftarların yönetime tepkisinin artabileceği de gelen haberler arasında.