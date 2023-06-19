Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta 2023? Türkiye Galler maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Forvete Barış Alper

A Milli Takım'da Galler maçı öncesi golcü kararsızlığı var. Teknik direktör Stefan Kuntz, Letonya maçına 11'de Umut Nayir'le başlamıştı. Alman teknik adam, 71. dakikada oyuna aldığı Barış Alper'in performansından da son derece memnun kaldı. Kuntz'un Galler müsabakasına en önde Barış'la başlama ihtimali oldukça yüksek. Kararını bugün verecek olan Kuntz, Umut Nayir ve Umut Bozok'tan da alternatif olarak faydalanmak istiyor.

Samsun'datrafik alarmı verildi

Maç öncesinde valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzun uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayarak prestijini daha da artıracak bu önemli futbol şölenini stadyumda izleyecek olan taraftarlarımıza trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için tramvay başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galler'e karşı 8. randevu

Milliler bugüne kadar Galler ile 7 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda AyYıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-Beyazlı takım, Galler ağlarını 7 kez sarsarken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 16 Haziran 2021 tarihindeki Avrupa Şampiyonası gruplarında karşılaştı veAy-Yıldızlılar 2-0 mağlup oldu.