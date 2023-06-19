Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta 2023? Türkiye Galler maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bu akşam Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Galler maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde olacak.
Türkiye-Galler muhtemel 11'ler:
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Barış Alper
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilson, James, Johnson
Stefan Kuntz: Galibiyet istiyoruz
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Letonya karşısındaki kazanma isteğimizi bu maça da fazlasıyla yansıtmamız gerekiyor. Daha kaliteli bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Oyuncuların isteğinden memnunum. Samsun'da olmak güzel. Burada çok güzel bir atmosferde oynayacağız ve sonucunda da galibiyet istiyoruz" sözlerini sarf etti.