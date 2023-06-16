A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bir adım daha yaklaşacağız





BASKI HİSSEDERSİNİZ

Kuntz, "Değiştiremeyeceğim konular hakkında düşünmüyorum. Burada çok önemli iki maçımız var ve sadece onlara odaklanmış durumdayım. Eğer A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta baskı hissedersiniz. Diğer maçlarda hiçbir farkı yok Letonya maçının" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "8 tane maçımız var ve bu maçı kazanmamız, önümüzdeki hedefe bizi daha çok yaklaştıracak. Çok daha rahat bir maç olur mu? Ondan emin değilim. Rakibimiz kendini geliştirdi ancak biz de geliştik. Benim görevim kendi gücümüzü en iyi şekilde sahaya yansıtabilecek takımı hazırlamak" şeklinde konuştu. Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısına katılan Umut Nayir ise, "Milli forma her şeyden üstündür. Burada şahsi kariyerimle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Menajerlerime de kamp bitene kadar bana bilgi vermemelerini istedim. Forvetliğin kendiliğinden getirdiği bir durum baskı unsuru. En gözde pozisyon olduğu için herkes sizden gol atmanızı bekliyor. Barış Alper için, benim için, Umut için ve Kenan için geçerli bu durum" dedi.