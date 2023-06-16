Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bir adım daha yaklaşacağız

    Kuntz yerine yazılan teknik adamlarla ilgili olarak, “Değiştiremeyeceğim konular hakkında düşünmüyorum. Bu maçı kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

    Bir adım daha yaklaşacağız

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, yerine yazılan isimler hakkında net konuştu.



    BASKI HİSSEDERSİNİZ
    Kuntz, "Değiştiremeyeceğim konular hakkında düşünmüyorum. Burada çok önemli iki maçımız var ve sadece onlara odaklanmış durumdayım. Eğer A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta baskı hissedersiniz. Diğer maçlarda hiçbir farkı yok Letonya maçının" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "8 tane maçımız var ve bu maçı kazanmamız, önümüzdeki hedefe bizi daha çok yaklaştıracak. Çok daha rahat bir maç olur mu? Ondan emin değilim. Rakibimiz kendini geliştirdi ancak biz de geliştik. Benim görevim kendi gücümüzü en iyi şekilde sahaya yansıtabilecek takımı hazırlamak" şeklinde konuştu. Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısına katılan Umut Nayir ise, "Milli forma her şeyden üstündür. Burada şahsi kariyerimle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Menajerlerime de kamp bitene kadar bana bilgi vermemelerini istedim. Forvetliğin kendiliğinden getirdiği bir durum baskı unsuru. En gözde pozisyon olduğu için herkes sizden gol atmanızı bekliyor. Barış Alper için, benim için, Umut için ve Kenan için geçerli bu durum" dedi.



    BU MAÇI ALACAĞIZ BAŞKA YOLU YOK!
    A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türk Milli Takımı, grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Mart ayında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Milliler, ikinci maçında ise evinde Hırvatistan'a sahasında 2-0 kaybetti. Maçı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Ay- Yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı. Grubun diğer maçında ise Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü BAY geçecek.



        STEFAN KUNTZ'UN 17. SINAVI
        Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 16 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 10 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 maç da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 16 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü. Letonya ve Galler maçları Kuntz'un geleceği açısından büyük önem taşıyor.



        LETONYA BİZE TERS GELİYOR!
        A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 9. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 6'sı resmi, 2'si özel 8 maçtan 2'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, 1'ini de yitirdi. Ay-Yıldızlılar, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        343 oy için köstebek devrede
        Haberler Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bir adım daha yaklaşacağız
            loading
            SON DAKİKA