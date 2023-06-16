A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bir adım daha yaklaşacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, yerine yazılan isimler hakkında net konuştu.
BASKI HİSSEDERSİNİZ
Kuntz, "Değiştiremeyeceğim konular hakkında düşünmüyorum. Burada çok önemli iki maçımız var ve sadece onlara odaklanmış durumdayım. Eğer A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta baskı hissedersiniz. Diğer maçlarda hiçbir farkı yok Letonya maçının" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "8 tane maçımız var ve bu maçı kazanmamız, önümüzdeki hedefe bizi daha çok yaklaştıracak. Çok daha rahat bir maç olur mu? Ondan emin değilim. Rakibimiz kendini geliştirdi ancak biz de geliştik. Benim görevim kendi gücümüzü en iyi şekilde sahaya yansıtabilecek takımı hazırlamak" şeklinde konuştu. Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısına katılan Umut Nayir ise, "Milli forma her şeyden üstündür. Burada şahsi kariyerimle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Menajerlerime de kamp bitene kadar bana bilgi vermemelerini istedim. Forvetliğin kendiliğinden getirdiği bir durum baskı unsuru. En gözde pozisyon olduğu için herkes sizden gol atmanızı bekliyor. Barış Alper için, benim için, Umut için ve Kenan için geçerli bu durum" dedi.
BU MAÇI ALACAĞIZ BAŞKA YOLU YOK!
A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türk Milli Takımı, grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Mart ayında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Milliler, ikinci maçında ise evinde Hırvatistan'a sahasında 2-0 kaybetti. Maçı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Ay- Yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı. Grubun diğer maçında ise Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü BAY geçecek.