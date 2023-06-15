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    • 15.06.2023 13:37
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    • 15.06.2023 13:42
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    İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu!

    Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 11 Ağustos'ta başlayacak ve 19 Mayıs 2024'de sona erecek.

    Premier Lig’de fikstür belli oldu!

    İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezon Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" yapan Manchester City, ilk hafta maçında ligin yeni ekibi Burnley ile karşılaşacak.

    İlk haftanın en önemli mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u ağırlayacak.

    Arsenal ile Tottenham arasındaki Kuzey Londra derbisinin ilki 23 Eylül'de Emirates'te, ikincisi 27 Nisan'da Tottenham'ın sahasında oynanacak.

    Sezonun ilk Manchester derbisine ise 28 Ekim'de Old Trafford Stadı ev sahipliği yapacak. City, 2 Mart'ta rakibini konuk edecek.

    Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

    11Ağustos Cuma:

    Burnley-Manchester City

    12 Ağustos Cumartesi:

    Arsenal-Nottingham Forest

    Bournemouth-West Ham

    Brighton Hove Albion-Luton Town

    Everton-Fulham

    Sheffield United-Crystal Palace

    Newcastle United-Aston Villa

    13 Ağustos Pazar

    Brentford-Tottenham Hotspur

    Chelsea-Liverpool

    14 Ağustos Pazartesi

    Manchester United-Wolverhampton Wanderers.

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    Haberler Spor İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu!
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