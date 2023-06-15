Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.06.2023 20:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2023 20:48
    ABONE OL

    Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı

    Fenerbahçe, Göztepe’den kiraladığı İrfan Can Eğribayat’ın bonservisinin alındığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı
    Fenerbahçe, geçen sezon başında Göztepe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Akyapı yeni ticaret merkezleri
    Haberler Spor Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı
        loading
        SON DAKİKA