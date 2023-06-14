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    • Spor
    • 14.06.2023 17:24
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    • 14.06.2023 17:24
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    Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!

    Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avrupa kupalarında başarı hedefleyen sarı kırmızılılar transfer için kolları sıvadı. Eski yıldızını gündemine alan Cimbom yılın transfer bombasını patlatıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.
    Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

    Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde harekete geçti.
    Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

    Öte yandan takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.
        Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

        Avrupa devlerinin peşinde olduğu Victor Nelsson'a gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray tok satıcı durumunda.
        Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

        Galatasaray, ligde 27 gol yiyerek en iyi ekip olurken tam 16 maçta da kale gole kapatıldı.
        Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

        Şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden birisi de Victor Nelsson oldu.
            Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

            Sarı kırmızılı yönetim Nelsson için 25 milyon Euro'luk bonservisin altına inmeyi düşünmüyor.
            Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

            Transferin gözdesi haline gelen başarılı savunmacı, takımdaki geleceğine dair gelen soruları yanıtladı.
            Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

            İngiltere'den Tottenham, İspanya'dan Sevilla'nın transfer etmek istediği Nelsson, Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği yönündeki ısrarlı sorumuza, "Şu anda fazla söyleyecek bir şey yok.

                Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                Ne olacağını bekleyip görelim. Şimdi verebileceğim en iyi cevap bu olmalı" dedi.
                Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                SATILIK LİSTESİNDE!
                Sevilla sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao hakkında flaş bir karar verdi.
                Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                Marcao'nun takımdan ayrılığı yönünde rapor sunan Mendilibar, Tanguy Nianzou dışında tüm stoperlerin gönderilmesini ve buraya transferler yapılmasını iletti.
                    Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                    G.SARAY İDDİASI

                    Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Marcao'nun geri dönebileceği iddia edildi.
                    Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                    Yönetim Nelsson'un ilk alternatifi olarak Marcao'nun ismini uygun görüyor.
                    Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                    Sarı kırmızılılar Brezilyalı stoperi uygun bir fiyat belirlenirse kadroya katmak istediği belirtildi.
                        Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                        Büyük umutlarla İspanya'ya giden Marcao bu sezon sakatlıklarla boğuştu.
                        Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                        12 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya giden Marcao, 10 maçta görev alabildi.
                        Galatasaray’ın eski yıldızı geri dönüyor!

                        27 yaşındaki stoper oyuncusunun Sevilla kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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                            Haberler Spor Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!
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