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    • Spor
    • 14.06.2023 12:48
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    • 14.06.2023 12:48
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    Fenerbahçe'ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

    Sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. 9 yıldır Süper Lig'de şampiyon olamayan Sarı-Lacivertliler gelecek sezon hasrete son vermek istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, dünya yıldızları ile temasta… Detaylar haberimizin devamında...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

    Ryan Kent, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı ilk isim oldu. Başkan Ali Koç döneminin 79. transferi olan İngiliz yıldız, 2023-2024 sezonunda Sarı-Lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe tarihinin 3. İngiliz futbolcusu oldu.
    Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

    BRAGA BRUMA'YI TRANSFER EDİYOR

    Kent ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de Braga'ya kiralanan Bruma ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Braga'nın Başkanı Antonio Salvador'un görüşmelerde Fenerbahçe'yi ikna ettiği, Bruma'nın Braga'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Sarı-Lacivertlilerin bu transferden 4.5 milyon euro kazanması bekleniyor.

    Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

    AUGSBURG DA BERISHA'YI KAPIYOR

    Alman Ligi ekiplerinden Augsburg'un da Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi. Geride kalan sezonda 23 maçta 9 gol, 4 asist üreten Alman golcünün de Fenerbahçe'ye 4-5 milyon Euro kazandırması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Bruma ve Berisha'dan kazancı yaklaşık 10 milyon euroyu bulacak.
        Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

        CORREA VE PERİN İDDİASI

        Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan Alessandro Lucic'in iki oyuncusunu Fenerbahçe'ye teklif ettiği iddia edildi. Lucic, İnter'de forma giyen hücum oyuncusu Joaquin Correa'yı da Fenerbahçe'ye önerdi. Bu sezon 41 maçta forma giyip 4 gol 3 asistle oynayan Correa, ayrılma isteğini menajerine iletti. Lucic ayrıca Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki kaleci Mattia Perin'i de Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.
        Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

        NICOLAS PEPE'Yİ TEKLİF ETTİLER

        Fenerbahçe ile ilgili yaşanan son transfer gelişmesi ise taraftarı adeta ayağa kaldıracak cinsten...
        Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

        İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe için kulüp aranıyor.
            Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

            Pepe, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe kurmayları teklifi değerlendirmek için İngiliz kulübünden süre istedi.
            Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

            3 YIL ÖNCE 80 MİLYON EURO ÖDEDİLER

            28 yaşındaki Fildişili sağ kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Fransa Ligi ekiplerinden Nice'te kiralık olarak forma giydi. Geride kalan sezonda 28 karşılaşmada forma giyerken 8 kez fileleri havalandırdı. 1 kez de asiste imza attı. Arsenal, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Pepe için 2019 yılında Lille'e tam 80 milyon euro ödedi.
            Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

            SÖZLEŞMESİ GELECEK YAZ SONA ERİYOR

            Fenerbahçe'ye teklif edilen Pepe için şimdiye kadar 98 milyon euro bonservis ödendi. 35 kez Fildişi Milli Takım formasını giyen Nicolas Pepe'nin Arsenal ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Yıldız futbolcu sağ kanat dışında santrafor bölgesinde de forma giyebiliyor.

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            Haberler Spor Fenerbahçe'ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız
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