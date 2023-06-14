Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

CORREA VE PERİN İDDİASI



Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan Alessandro Lucic'in iki oyuncusunu Fenerbahçe'ye teklif ettiği iddia edildi. Lucic, İnter'de forma giyen hücum oyuncusu Joaquin Correa'yı da Fenerbahçe'ye önerdi. Bu sezon 41 maçta forma giyip 4 gol 3 asistle oynayan Correa, ayrılma isteğini menajerine iletti. Lucic ayrıca Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki kaleci Mattia Perin'i de Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.