Fenerbahçe’ye menajerlerden dev teklif! 80 milyon euroluk yıldız

Ryan Kent, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı ilk isim oldu. Başkan Ali Koç döneminin 79. transferi olan İngiliz yıldız, 2023-2024 sezonunda Sarı-Lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe tarihinin 3. İngiliz futbolcusu oldu.
BRAGA BRUMA'YI TRANSFER EDİYOR
Kent ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de Braga'ya kiralanan Bruma ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Braga'nın Başkanı Antonio Salvador'un görüşmelerde Fenerbahçe'yi ikna ettiği, Bruma'nın Braga'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Sarı-Lacivertlilerin bu transferden 4.5 milyon euro kazanması bekleniyor.
AUGSBURG DA BERISHA'YI KAPIYOR
Alman Ligi ekiplerinden Augsburg'un da Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi. Geride kalan sezonda 23 maçta 9 gol, 4 asist üreten Alman golcünün de Fenerbahçe'ye 4-5 milyon Euro kazandırması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Bruma ve Berisha'dan kazancı yaklaşık 10 milyon euroyu bulacak.