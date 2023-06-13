Milli Takım Teknik Direktörü Stefna Kuntz flaş açıklamalar! "Euro 2024’ü istiyoruz"

Kuntz şu ifadeleri kullandı: "Akşamdan sabaha başarı beklemeden sabırla bize destek oluyorlar. Biz de önümüzdeki sene onların desteğiyle hedeflediğimiz yere gidebiliriz. Bu anlaşmanın karşılığını Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılarak vermek istiyoruz. Letonya ve Galler maçı öncesinde heyecanlıyız. Bugün (dün) tüm oyuncular geldiğinde tekrar konuşacağız. Fenerbahçeli oyuncular yolda. Yarın (bugün) gelecek isimler olacak. Tam kadro olarak çarşamba sabahı hazır olacağız. Her 2 maçtan da zaferle ayrılarak hedefe ulaşmak istiyoruz."