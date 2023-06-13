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    Milli Takım Teknik Direktörü Stefna Kuntz flaş açıklamalar! "Euro 2024’ü istiyoruz"

    Sponsorluk töreninde konuşan Milli Takım Teknik Direktörü Stefna Kuntz, “Bu anlaşmanın karşılığını Avrupa Şampiyonası’na katılarak vermek istiyoruz. Letonya ve Galler maçları öncesi heyecanımız büyük” dedi.

    Euro 2024’ü istiyoruz

    TFF, 2020 yılında sponsorluk anlaşması imzaladığı Mc- Donald's ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Bu anlaşmanın karşılığını Avrupa Şampiyonası'na katılarak vermek istiyoruz." diye konuştu.

    Kuntz şu ifadeleri kullandı: "Akşamdan sabaha başarı beklemeden sabırla bize destek oluyorlar. Biz de önümüzdeki sene onların desteğiyle hedeflediğimiz yere gidebiliriz. Bu anlaşmanın karşılığını Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılarak vermek istiyoruz. Letonya ve Galler maçı öncesinde heyecanlıyız. Bugün (dün) tüm oyuncular geldiğinde tekrar konuşacağız. Fenerbahçeli oyuncular yolda. Yarın (bugün) gelecek isimler olacak. Tam kadro olarak çarşamba sabahı hazır olacağız. Her 2 maçtan da zaferle ayrılarak hedefe ulaşmak istiyoruz."

        Şampiyonlar Ligi finaline de değinen Alman teknik adam, "Ülkemizin ve federasyonumuzun ev sahipliğinde Şampiyonlar Ligi finaline çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, FIFA Başkanı, UEFA Başkanı ve dünya lideri misafirlerimizle güzel bir gece geçirdik" ifadelerini kullandı.

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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Spor Milli Takım Teknik Direktörü Stefna Kuntz flaş açıklamalar! "Euro 2024’ü istiyoruz"
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