Galatasaray Talisca için düğmeye bastı! Taraftarlar onu istiyor...

Galatasaray AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un Brezilyalı yıldızın transferini bir an önce bitirmek için uğraştığı öğrenildi. 2021 yılından beri Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı 10 numara, son sezonunda 23 lig maçında 20 gol atarken 2 de asist yaptı. Talisca için şimdiye kadar 41.7 milyon euro bonservis bedeli ödendi.