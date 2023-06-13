Galatasaray Talisca için düğmeye bastı! Taraftarlar onu istiyor...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda Al-Nassr'dan ayrılacağı iddia edilen Anderson Talisca için devreye girdiği ve oyuncunun menajeriyle temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.
Galatasaray, Talisca'yı kiralamak için Al Nassr'a resmi teklif yaptı. Takımından ayrılmak isteyen Brezilyalı oyuncu, teklife olumlu bakıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda tıpkı Arjantinli golcü Mauro Icardi'de olduğu gibi maaşın büyük bölümünü Al Nassr'ın ödeyeceği iddia edildi.
Galatasaray AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un Brezilyalı yıldızın transferini bir an önce bitirmek için uğraştığı öğrenildi. 2021 yılından beri Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı 10 numara, son sezonunda 23 lig maçında 20 gol atarken 2 de asist yaptı. Talisca için şimdiye kadar 41.7 milyon euro bonservis bedeli ödendi.