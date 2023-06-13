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    Galatasaray Talisca için düğmeye bastı! Taraftarlar onu istiyor...

    Yıldızlar topluluğu Cimbom, Beşiktaş’taki futboluyla iz bırakan Anderson Talisca’yı kiralık olarak renklerine katmak için mesai harcıyor... G.Saray taraftarları sosyal medyadaki yorumlarda Talisca'nın mevcut kadroya çok uygun bir isim olduğu görüşünde birleştiler.

    Talisca bomba

    Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda Al-Nassr'dan ayrılacağı iddia edilen Anderson Talisca için devreye girdiği ve oyuncunun menajeriyle temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.

    Galatasaray, Talisca'yı kiralamak için Al Nassr'a resmi teklif yaptı. Takımından ayrılmak isteyen Brezilyalı oyuncu, teklife olumlu bakıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda tıpkı Arjantinli golcü Mauro Icardi'de olduğu gibi maaşın büyük bölümünü Al Nassr'ın ödeyeceği iddia edildi.

    Galatasaray AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un Brezilyalı yıldızın transferini bir an önce bitirmek için uğraştığı öğrenildi. 2021 yılından beri Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı 10 numara, son sezonunda 23 lig maçında 20 gol atarken 2 de asist yaptı. Talisca için şimdiye kadar 41.7 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

        TARAFTARLAR ONU İSTİYOR
        Sambacı yıldız, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Siyah-Beyazlılar'da toplamda 80 maçta görev alan Talisca, 37 gol atarken 14 de asist yaptı. G.Saray taraftarları sosyal medyadaki yorumlarda Talisca'nın mevcut kadroya çok uygun bir isim olduğu görüşünde birleştiler.

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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Spor Galatasaray Talisca için düğmeye bastı! Taraftarlar onu istiyor...
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