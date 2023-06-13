Beşiktaş'ta Arjantinli yıldız oyuncu Vargas sürprizi! Şenol Güneş transfere onay verdi...

Kadrosuna mutlaka bir kanat oyuncusu almayı hedefleyen ve bu yönde de detaylı araştırmalar yapan Kara Kartal'ın gündemine gelen son ismin Çin'de Shanghai Port forması giyen Matias Vargas olduğu ortaya çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ SICAK
26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen futbolcu, Türkiye'de daha önce Adana Demirspor forması da giydi. Futbolcunun menajerinin temas kurduğu Beşiktaş'a Tangocu'yu önerdiği, teknik direktör Şenol Güneş'in Vargas'a sıcak baktığı öğrenildi. Birden çok mevkide oynayabiliyor olması da futbolcuyu transferde cazip hale getiriyor.