Beşiktaş'ta Arjantinli yıldız oyuncu Vargas sürprizi! Şenol Güneş transfere onay verdi...

ADANA'DA OYNADI

2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da toplam 38 maça çıkan Arjantinli futbolcu 5 gol atıp, 13 asist yapmış ve 18 gole katkıda bulunmuştu. Daha sonra transfer olduğu Shanghai ekibinde 2022 sezonunda 22 maçta 1 gol, 7 asist üreten Vargas, bu sezon ise 10 maçta 1 asistlik katkı yaptı. 6 milyon euro değer biçilen futbolcu, daha önce Deportivo ve Velez formalarını da terletti. Mücadeleci futbol yapısı ve oyuna olan katkısı ile futbolseverlerin hafızasında yer edinen Vargas'ın kariyerinde ise toplam 205 maçta 26 gol ve 47 de asisti bulunuyor.

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