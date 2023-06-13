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    Beşiktaş'ta Arjantinli yıldız oyuncu Vargas sürprizi! Şenol Güneş transfere onay verdi...

    Kanat transferi yapacak Beşiktaş’ın gündemine Çin’den sürpriz bir isim geldi. Daha önce Adana Demir’de oynayan Matias Vargas’ın menajeri, Arjantinli ismi Kara Kartal’a önerdi.

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    Vargas sürprizi!

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

    Kadrosuna mutlaka bir kanat oyuncusu almayı hedefleyen ve bu yönde de detaylı araştırmalar yapan Kara Kartal'ın gündemine gelen son ismin Çin'de Shanghai Port forması giyen Matias Vargas olduğu ortaya çıktı.

    ŞENOL GÜNEŞ SICAK
    26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen futbolcu, Türkiye'de daha önce Adana Demirspor forması da giydi. Futbolcunun menajerinin temas kurduğu Beşiktaş'a Tangocu'yu önerdiği, teknik direktör Şenol Güneş'in Vargas'a sıcak baktığı öğrenildi. Birden çok mevkide oynayabiliyor olması da futbolcuyu transferde cazip hale getiriyor.

        ADANA'DA OYNADI
        2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da toplam 38 maça çıkan Arjantinli futbolcu 5 gol atıp, 13 asist yapmış ve 18 gole katkıda bulunmuştu. Daha sonra transfer olduğu Shanghai ekibinde 2022 sezonunda 22 maçta 1 gol, 7 asist üreten Vargas, bu sezon ise 10 maçta 1 asistlik katkı yaptı. 6 milyon euro değer biçilen futbolcu, daha önce Deportivo ve Velez formalarını da terletti. Mücadeleci futbol yapısı ve oyuna olan katkısı ile futbolseverlerin hafızasında yer edinen Vargas'ın kariyerinde ise toplam 205 maçta 26 gol ve 47 de asisti bulunuyor.

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        Haberler Spor Beşiktaş'ta Arjantinli yıldız oyuncu Vargas sürprizi! Şenol Güneş transfere onay verdi...
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