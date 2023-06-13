Başkan Ertuğrul Doğan'dan iddialı sözler: "Şampiyonluklar yaşayacağız"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisindeki yazısında, arkadaşlarıyla yoğun mesai harcadıklarını, hedeflerinin sadece kulübün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek değil, sahada da bu başarıyı elde etmek olduğunu dile getirdi. Trabzonspor Başkanı, "Trabzonspor, tek sezonu değil sezonları kurtaracak ve başarılara ulaşacak organizasyonları uygulamalı, bunu da gelenek haline getirmelidir.
Değerli taraftarlarımız, bu büyük kulübün parçası olarak size şunun sözünü veriyorum. Endişe etmeyin, şampiyonluklar Trabzonspor için bir gelenektir ve daha nice şampiyonlukları beraberce yaşayacağız. Bize inanın ve güvenin" ifadelerini kullandı. Ayrıca Fırtına'nın 1 numarası, "Kulüp ekonomimizi yönetilebilir hale taşıyacağız. Kulübümüze kısa, orta ve uzun vadede kaynak sağlayacak İstanbul ve Trabzon merkezli projelerimiz var" dedi.
ISCO'NUN YENİ TAKIMI RAYO VALLECANO OLDU
Son olarak Sevilla forması giyen ve adı Türk kulüpleriyle de anılan Isco'nun yeni takımı belli oldu. Isco, Rayo Vallecano ile anlaştı. İspanyol orta sahanın kariyerini daha az baskı yaşayabileceği bir takımda sürdürmek istediği ve bu yüzden Vallecano'yu tercih ettiği vurgulandı. 6 aydır sahalardan uzak kalan Isco için görkemli bir imza töreni yapılacak.