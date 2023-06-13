Başkan Ertuğrul Doğan'dan iddialı sözler: "Şampiyonluklar yaşayacağız"





CİMBOM'DAN BECAO HAMLESİ

Galatasaray stoper transferi için rotasını İtalya'ya kırdı. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isim Udinese forması giyen Rodrigo Becao. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncunun durumu için Udinese'den bilgi aldı. Fenerbahçe de Brezilyalı oyuncunun menajeri ile geçtiğimiz günlerde iletişime geçmişti. Udinese'nin Brezilyalı stoper için 6.5 milyon Euro bonservis beklentisi var. Tecrübeli oyuncu ise yıllık 3 milyon euro istiyor. Galatasaray bu rakamları indirerek transferi sonlandırmayı planlıyor.



DEMBELE CİMBOM'A

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, G.Saray'ın Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. G.Saray'ın dışında Everton ve Suudi kulüpleri de onun peşinde.



KARTAL'DAN TARAFTARLARA KOMBİNE ÇAĞRISI

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmaları için kombine yenileme dönemi dün itibarıyla başladı. Kombinelerin yenileme döneminin 6 Temmuz Perşembe günü biteceği ifade edildi. Kombine fiyatlarının ise 4 bin 500 TL ile 35 bin TL arasında değiştiği bildirildi. Beşiktaş yönetimi, kombinelere ilgi bekliyor.



ERDOĞAN'DAN YILIN GOLÜ

UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü belli oldu. Sivasspor forması giyen kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un İtalyan ekibi Fiorentina'ya attığı gol, Konferans Ligi'nde yılın golü ödülüne layık görüldü.



TEAMORT KUPAYI KAPTI

Teamart Motorsport, sezona iyi başladı. Türkiye Şampiyonası'nda Özer Mollamehmetoğlu, Cem Bora Kalaycıoğlu ile Kemal Soylu'dan oluşan takım, yabancı pilotların yarıştığı seride kupa kazandı.



DERİNCESPOR TFF 2. LİG'DE

TFF 3. Lig Play-off finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Belediye Derincespor, 52 Orduspor FK'yı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Maç sonrası Derince cephesinde büyük sevinç yaşandı.



PSV'DE BOSZ DÖNEMİ

Hollanda Ligi ekibi PSV, Ruud van Nistelrooy'dan boşalan teknik direktörlük görevine Peter Bosz'u getirdi. Son olarak Lyon'u çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık kontrat imzalandı.