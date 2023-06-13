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    Başkan Ertuğrul Doğan'dan iddialı sözler: "Şampiyonluklar yaşayacağız"

    Başkan Ertuğrul Doğan, “Bu büyük kulübün parçası olarak size söz veriyorum. Endişe etmeyin, şampiyonluklar Trabzonspor için bir gelenektir ve daha nice şampiyonlukları beraberce yaşayacağız” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şampiyonluklar yaşayacağız

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisindeki yazısında, arkadaşlarıyla yoğun mesai harcadıklarını, hedeflerinin sadece kulübün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek değil, sahada da bu başarıyı elde etmek olduğunu dile getirdi. Trabzonspor Başkanı, "Trabzonspor, tek sezonu değil sezonları kurtaracak ve başarılara ulaşacak organizasyonları uygulamalı, bunu da gelenek haline getirmelidir.

    Değerli taraftarlarımız, bu büyük kulübün parçası olarak size şunun sözünü veriyorum. Endişe etmeyin, şampiyonluklar Trabzonspor için bir gelenektir ve daha nice şampiyonlukları beraberce yaşayacağız. Bize inanın ve güvenin" ifadelerini kullandı. Ayrıca Fırtına'nın 1 numarası, "Kulüp ekonomimizi yönetilebilir hale taşıyacağız. Kulübümüze kısa, orta ve uzun vadede kaynak sağlayacak İstanbul ve Trabzon merkezli projelerimiz var" dedi.



    ISCO'NUN YENİ TAKIMI RAYO VALLECANO OLDU
    Son olarak Sevilla forması giyen ve adı Türk kulüpleriyle de anılan Isco'nun yeni takımı belli oldu. Isco, Rayo Vallecano ile anlaştı. İspanyol orta sahanın kariyerini daha az baskı yaşayabileceği bir takımda sürdürmek istediği ve bu yüzden Vallecano'yu tercih ettiği vurgulandı. 6 aydır sahalardan uzak kalan Isco için görkemli bir imza töreni yapılacak.



        F.BAHÇE BEKO'NUN HEDEFİ WILLY HERNANGOMEZ
        Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans'ın formasını terleten 29 yaşındaki pivot Willy Hernangomez ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği İspanyol oyuncuya Avrupa'dan ekiplerin de ilgisi mevcut. 29 yaşında ve 2.11 boyundaki pivotun Sarı- Lacivertli kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği de gelen haberler arasında.



        YÜZDE 90'I 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ
        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün A Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Büyükekşi, "Geçen sene 1 yıllığına aday olduk. Bu 1 yıllık çerçevede başka bir aday yoktu, Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirme konusunda aday olduk ve seçimi kazandık. 4 yıllık yeni bir dönem için herhangi bir aday çıkmadı. Süper Lig kulüplerinin büyük bir kısmı bana desteklerini açıkladı. Ali Koç başkanımız da paylaşmış. Başkanların yüzde 90'ı hayırlı olsun dedi. Ama daha 3 gün var adaylık için. İsteyen bir başkası da aday olabilir" dedi. TFF Başkanı, "Şampiyonlar Ligi gibi çok büyük bir futbol organizasyonunu düzenlemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Biz, tüm dünyadan büyük bir takdir kazandık. UEFA Başkanı Ceferin, teşekkürlerini sundu" diye konuştu. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ise, "Kulüplerin büyük çoğunluğu Mehmet Büyükekşi'nin 11 ay süresince yaptığı çalışmalardan memnun. büyük bir çoğunluk, Mehmet Büyükekşi için 'Hayırlı, uğurlu olsun' dediler" açıklamasını yaptı.



        POTADA FİNAL ZAMANI
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, bugün sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ligde normal sezonu 3. sırada bitiren Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırmayı başardı. Efes ile Karşıyaka arasında nefesleri kesecek seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşacak.



            KONDOGBİA'DA RAKİP LENS
            Fransız basını, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Geoffrey Kondogbia'nın taliplerinin arttığını yazdı. Haberde, Atletico Madridli futbolcuya Fransız ekibi Lens'in ilgi gösterdiği iddia edildi. Geçen sezon La Liga ekibinde 27 maçta 2 asist kaydeden orta alan oyuncusu için 5 milyon euro bonservis isteniyor.



            RYAN KENT FENERBAHÇE'DE
            Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, transfere hızlı başlangıç yaptı. Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ın İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampında imzalanacaktır" denildi. Kent ise "Fenerbahçe'nin hedefleri için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.



            CİMBOM'DAN BECAO HAMLESİ
            Galatasaray stoper transferi için rotasını İtalya'ya kırdı. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isim Udinese forması giyen Rodrigo Becao. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncunun durumu için Udinese'den bilgi aldı. Fenerbahçe de Brezilyalı oyuncunun menajeri ile geçtiğimiz günlerde iletişime geçmişti. Udinese'nin Brezilyalı stoper için 6.5 milyon Euro bonservis beklentisi var. Tecrübeli oyuncu ise yıllık 3 milyon euro istiyor. Galatasaray bu rakamları indirerek transferi sonlandırmayı planlıyor.


            DEMBELE CİMBOM'A
            Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, G.Saray'ın Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. G.Saray'ın dışında Everton ve Suudi kulüpleri de onun peşinde.


            KARTAL'DAN TARAFTARLARA KOMBİNE ÇAĞRISI
            Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmaları için kombine yenileme dönemi dün itibarıyla başladı. Kombinelerin yenileme döneminin 6 Temmuz Perşembe günü biteceği ifade edildi. Kombine fiyatlarının ise 4 bin 500 TL ile 35 bin TL arasında değiştiği bildirildi. Beşiktaş yönetimi, kombinelere ilgi bekliyor.


            ERDOĞAN'DAN YILIN GOLÜ
            UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü belli oldu. Sivasspor forması giyen kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un İtalyan ekibi Fiorentina'ya attığı gol, Konferans Ligi'nde yılın golü ödülüne layık görüldü.


            TEAMORT KUPAYI KAPTI
            Teamart Motorsport, sezona iyi başladı. Türkiye Şampiyonası'nda Özer Mollamehmetoğlu, Cem Bora Kalaycıoğlu ile Kemal Soylu'dan oluşan takım, yabancı pilotların yarıştığı seride kupa kazandı.


            DERİNCESPOR TFF 2. LİG'DE
            TFF             3. Lig Play-off finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Belediye Derincespor, 52 Orduspor FK'yı penaltı atışlarında 5-4 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Maç sonrası Derince cephesinde büyük sevinç yaşandı.


            PSV'DE BOSZ DÖNEMİ
            Hollanda Ligi ekibi PSV, Ruud van Nistelrooy'dan boşalan teknik direktörlük görevine Peter Bosz'u getirdi. Son olarak Lyon'u çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık kontrat imzalandı.

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            Haberler Spor Başkan Ertuğrul Doğan'dan iddialı sözler: "Şampiyonluklar yaşayacağız"
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