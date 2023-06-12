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    Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı! "Artık Fener’in hocası değilim"

    Artık F.Bahçe’nin teknik direktörü değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar harika olduğunu gördüm.

    Artık Fener’in hocası değilim

    F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulüpteki son maçında Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanmayı başardı. Portekizli teknik adam, kulüpten ayrılacağını resmen açıkladı. Tecrübeli hoca, "Hem F.Bahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak.

    Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim" diye konuştu.

    BÜYÜK BİR TRAJEDI YAŞANDI
    Jesus sözlerini şöyle tamamladı: Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum.

        Her maçta bana sevgi gösterdiler. Buradan derin izlerle ayrılıyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz.

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        Haberler Spor Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı! "Artık Fener’in hocası değilim"
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