Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı! "Artık Fener’in hocası değilim"

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulüpteki son maçında Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanmayı başardı. Portekizli teknik adam, kulüpten ayrılacağını resmen açıkladı. Tecrübeli hoca, "Hem F.Bahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak.
Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim" diye konuştu.