Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı! "Artık Fener’in hocası değilim"

BÜYÜK BİR TRAJEDI YAŞANDI

Jesus sözlerini şöyle tamamladı: Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum.