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    Fırtına'dan Orsic ısrarı! Southampton ‘Satın al’ dedi!

    Trabzonspor, Mislav Orsic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Southampton’dan ise “4 milyon Euro’ya satarız” cevabı geldi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Southampton ‘satın al’ dedi

    Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavili kulübün kadrosuna katmak için uğraş verdiği Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic için hamlelerine devam ediyor. Bir yandan Orsic ile görüşen diğer yandan da Southampton ile pazarlığa giren Trabzonspor, İngiliz kulübünün bonservis beklentisini henüz aşabilmiş değil.

    Gelen bilgilere göre Trabzonspor Orsic için yaptığı kiralama+satın alma opsiyonu teklife İngiliz ekibi "4 milyon Euro'ya satarız" yanıtını verdi. Transfer bütçesi kısıtlı olan Bordo-Mavililer söz konusu rakamı karşılamayacaklarını belirterek fiyatta indirim talep etti. Hırvat futbolcuyla önemli bir sorun gözükmüyor. Hırvatistan'da Orsic'le de bir görüşme gerçekleşmişti.

    İSTANBUL RÜYASI
    Manchester City'nin Inter'i 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere basınında geniş şekilde yer buldu. "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City'nin özlemi İstanbul'da sona erdi. Rüya İstanbul'da gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.

    Sunday Express kupanın City ve golü atan Rodri için "Türk lokumu" olduğunu manşetine taşıdı. Gazetenin haberinde, "Tarih yazdılar" ifadesini kullandı. The Guardian'da İlkay Gündoğan'ın, "Tarih yazdık. Herkesin üçleme hakkında konuştuğunu biliyorduk. Bu takım üzerinde bir baskı oluşturuyordu ancak baskıya karşı koyduk" açıklamalarına da yer verildi. İtalyan Corriere dello Sport "Böyle değil" manşetiyle duyurduğu karşılaşma için "Guardiola Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor, ama Inter de sahadan alkışlarla ayrılıyor" dedi.



    CİMBOM'UN MAZRAOUI PLANI
    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendiren Galatasaray, sağ ve sol bek mevkilerine takviye yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Noussair Mazraoui'nin menajeri ile masaya oturdu. Erling Haaland, Marco Veratti, Paul Pogba gibi ünlü oyuncuların da menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Galatasaray'ın davetiyle İstanbul'a geldi. Pimenta ile transfer operasyonunu yürüten Erden Timur, 25 yaşındaki Faslı oyuncunun durumuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Cimbom, sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Bayern ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, bu sezon 19 maçta 1 gol, 4 asist kaydetti. Mazraoui'ye 28 milyon euro değer biçiliyor.



    SEZON AÇILIŞI 27 HAZİRAN'DA
    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray'da yeni sezon kamp tarihi açıklandı. Cimbom, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Aslan, 8-18 Temmuz arasında Avusturya'da çalışacak. Öte yandan 5 Temmuz'da ise Hull City ile hazırlık maçı oynanacak.



        ZAFER&REKOR DJOKOVİC'İN
        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic, şampiyon oldu. Paris'teki turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. Djokovic, 3 saat 13 dakika süren final karşılaşmasını 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanıp grand slam zaferine ulaştı. Sırp raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı. İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın 22. şampiyonluğu vardı.



        AİLESİNE GİDİP AĞLADI
        Novak Djokovic, maçı kazandıktan sonra rakibi Casper Ruud'u tebrik etti. Daha sonra tribünde oturan ailesinin yanına giden Sırp tenisçi, büyük coşku yaşadı. Novak Djokovic, sevincinden gözyaşlarına ise hakim olamadı.



        MİLLİ TAKIM TOPBAŞI YAPTI
        euro 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da toplanan A Milli Takım, hazırlıklarına saat 18.30'da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda pas ve dar alan oyunları yapıldı. Son bölümde hücum varyasyonları üzerinde duruldu.



            TÖRENE 5 YILDIZLI FORMAYLA ÇIKTI
            Ziraat Türkiye Kupası finaline Fenerbahçe, yeni sezon formasıyla çıktı. Başkan Ali Koç 1959 öncesi ile birlikte 28 şampiyonlukları olduğunu ve gelecek sezon 5 yıldızlı armayla sahaya çıkacaklarını söylemişti. Sarı-Lacivertliler dünkü maçta yeni sezon forması giydi fakat armada yıldız yoktu. Kupa töreninde ise 5 yıldızlı forma giyildi.

            İTALYA GP'SİNİ BAGNAİA KAZANDI
            MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının seyircisi önünde yarışan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu. Yarışta Bagnaia'yı Jorge Martin takip etti.

            KEÇİÖREN'DE GÜLPINAR DÖNEMİ
            Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile prensip anlaşmasına vardı. Keçiörengücü, play-off umudunu son haftalara kadar korumuş, ancak ligi 56 puanla 9. sırada bitirmişti.


            POTADA FİNAL ZAMANI
            Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde A. Efes ile P. Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin maç takvimi netleşti. İlk maç yarın İstanbul'da oynanacak. 2. maç 15'inde yapılacak. Finalde 3 galibiyet alan şampiyon olacak.


            UNİTED'IN HEDEFİ PİCKFORD
            İngiliz basını, Manchester United'ın Everton'da forma giyen kaleci Jordan Pickford'u transfer etmek istediğini yazdı. De Gea'nın geleceğinden bağımsız gerçekleştirilecek bu transfer için 35 milyon Euro ödenmesi gerekiyor.

            SAKARYA'DA BİSİKLET COŞKUSU
            Sakarya'da Bike Fest Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen BMX Avrupa Kupası, 9 ve 10. etaplarla sona erdi. Organizasyon tüm dünyada canlı yayınlandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Şehrimiz dünya şehri oldu" dedi.

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            Haberler Spor Fırtına'dan Orsic ısrarı! Southampton ‘Satın al’ dedi!
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