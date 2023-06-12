Fırtına'dan Orsic ısrarı! Southampton ‘Satın al’ dedi!

Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavili kulübün kadrosuna katmak için uğraş verdiği Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic için hamlelerine devam ediyor. Bir yandan Orsic ile görüşen diğer yandan da Southampton ile pazarlığa giren Trabzonspor, İngiliz kulübünün bonservis beklentisini henüz aşabilmiş değil.

Gelen bilgilere göre Trabzonspor Orsic için yaptığı kiralama+satın alma opsiyonu teklife İngiliz ekibi "4 milyon Euro'ya satarız" yanıtını verdi. Transfer bütçesi kısıtlı olan Bordo-Mavililer söz konusu rakamı karşılamayacaklarını belirterek fiyatta indirim talep etti. Hırvat futbolcuyla önemli bir sorun gözükmüyor. Hırvatistan'da Orsic'le de bir görüşme gerçekleşmişti.

İSTANBUL RÜYASI

Manchester City'nin Inter'i 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İngiltere basınında geniş şekilde yer buldu. "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City'nin özlemi İstanbul'da sona erdi. Rüya İstanbul'da gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.

Sunday Express kupanın City ve golü atan Rodri için "Türk lokumu" olduğunu manşetine taşıdı. Gazetenin haberinde, "Tarih yazdılar" ifadesini kullandı. The Guardian'da İlkay Gündoğan'ın, "Tarih yazdık. Herkesin üçleme hakkında konuştuğunu biliyorduk. Bu takım üzerinde bir baskı oluşturuyordu ancak baskıya karşı koyduk" açıklamalarına da yer verildi. İtalyan Corriere dello Sport "Böyle değil" manşetiyle duyurduğu karşılaşma için "Guardiola Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor, ama Inter de sahadan alkışlarla ayrılıyor" dedi.