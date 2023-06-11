Maç sonu tansiyon yükseldi! Fenerbahçeli yöneticiler ve özel güvenlik görevlileri birbirine girdi

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra sahaya girmek isteyen Fenerbahçeli yöneticilerle özel güvenlik görevlileri birbirine girdi.Bu sezon 61. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan final maçında rakibi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu.







Karşılaşmadan sonra kupa törenini gerçekleşti. Daha sonra Fenerbahçeli yöneticiler sahaya girmek isteyince özel güvenlik ile sarı-lacivertli yöneticiler birbirine girdi. Olayı polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.

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