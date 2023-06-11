Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.06.2023 05:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 05:35
    ABONE OL

    Maç sonu tansiyon yükseldi! Fenerbahçeli yöneticiler ve özel güvenlik görevlileri birbirine girdi

    Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra gergin anlar yaşandı. Sahaya girmek isteyen Fenerbahçeli yöneticilerle özel güvenlik görevlileri birbirine girdi.

    İHA
    Maç sonrası gergin anlar

    Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra sahaya girmek isteyen Fenerbahçeli yöneticilerle özel güvenlik görevlileri birbirine girdi.Bu sezon 61. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan final maçında rakibi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu.



    Karşılaşmadan sonra kupa törenini gerçekleşti. Daha sonra Fenerbahçeli yöneticiler sahaya girmek isteyince özel güvenlik ile sarı-lacivertli yöneticiler birbirine girdi. Olayı polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Jorge Jesus’tan ayrılık açıklaması
    Haberler Spor Maç sonu tansiyon yükseldi! Fenerbahçeli yöneticiler ve özel güvenlik görevlileri birbirine girdi
        loading
        SON DAKİKA