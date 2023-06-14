Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 27 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.
- Spor
- 14.06.2023 15:35
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- Son Güncelleme:
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- 14.06.2023 15:35
Çağlar Söyüncü A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, Letonya ve Galler ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosundan çıkarıldı.
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