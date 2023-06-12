Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Arda Güler kupa finalindeki futboluyla herkesi büyüledi!

    Arda Güler 10 numarayla çıktığı ilk sezonda kupa kaldırmayı başardı. Herkesi kendine hayran bırakan Arda’nın sözleşmesinde yer alan “Bin 500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi dün yürürlükten kalktı.

    İzmir’de 10’un resitali

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe 9 yıl aradan sonra futbol branşında kupa ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı...

    Finalin yıldızı kuşkusuz 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'di. Arda Güler ortaya koyduğu performansla adeta futbol resitali sundu. Genç futbolcu, ilk golün asistini yaparken ikinci golde de çok büyük katkısı vardı.

    Bunun dışında maçın her anında ortaya koyduğu klas hareketlerle rakip oyuncuları adeta çaresiz bıraktı. 10 numara ile oynadığı ilk sezonda kupa kazanmayı başaran Arda Güler, oyundan çıkarken tüm tribünlerin ayağa kalkarak alkışladığı da dikkatlerden kaçmadı.

        ARDA MAÇIN OYUNCUSU
        Arda Güler dün gece aldığı süre ile bin 500 dakika kotasını da dordurmuş oldu. Böylece sözleşmesinde yer alan "Bin 500 dakikadan az oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi de yürürlükten kalkmış oldu. Arda Güler, finalde maçın en değerli oyuncusu seçildi ve ödül kazandı. Genç futbolcu İzmir'de gecenin kahramanlarından oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Üzerine hiçbir şey yapışmıyor
        Haberler Spor Arda Güler kupa finalindeki futboluyla herkesi büyüledi!
            loading
            SON DAKİKA