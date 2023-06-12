Arda Güler kupa finalindeki futboluyla herkesi büyüledi!

ARDA MAÇIN OYUNCUSU

Arda Güler dün gece aldığı süre ile bin 500 dakika kotasını da dordurmuş oldu. Böylece sözleşmesinde yer alan "Bin 500 dakikadan az oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi de yürürlükten kalkmış oldu. Arda Güler, finalde maçın en değerli oyuncusu seçildi ve ödül kazandı. Genç futbolcu İzmir'de gecenin kahramanlarından oldu.

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