Arda Güler kupa finalindeki futboluyla herkesi büyüledi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe 9 yıl aradan sonra futbol branşında kupa ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı...
Finalin yıldızı kuşkusuz 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'di. Arda Güler ortaya koyduğu performansla adeta futbol resitali sundu. Genç futbolcu, ilk golün asistini yaparken ikinci golde de çok büyük katkısı vardı.
Bunun dışında maçın her anında ortaya koyduğu klas hareketlerle rakip oyuncuları adeta çaresiz bıraktı. 10 numara ile oynadığı ilk sezonda kupa kazanmayı başaran Arda Güler, oyundan çıkarken tüm tribünlerin ayağa kalkarak alkışladığı da dikkatlerden kaçmadı.