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    • 11.06.2023 21:35
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    • 11.06.2023 21:35
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    Novak Djokovic Fransa Açık’ta şampiyon oldu

    Novak Djokovic, Fransa Açık finalinde Casper Ruud'u 3-0 mağlup etti ve 23'üncü Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

    Novak Djokovic Fransa Açık’ta şampiyon oldu
    Fransa Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile Norveçli raket Casper Ruud karşı karşıya geldi. Paris'te Philippe-Chatrier Kortu'nda oynanan karşılaşmayı Djokovic; 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setler sonucu 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından Djokovic, 23'üncü Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal'ın rekorunu kırdı ve 4 Grand Slam'de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.
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