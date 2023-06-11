A Milli Futbol Takımı, Letonya maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve dar alan oyunlarıyla devam etti. Son bölümde ise hücum varyasyonları üzerinde duruldu.
Ay-Yıldızlılar, Letonya ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Akşam yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.
Ay-Yıldızlılar, Letonya ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Akşam yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.