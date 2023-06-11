Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir tempoya giren Fenerbahçe yönetimi, transfer listesinde ilk sırada olan Wilfried Zaha için kritik bir görüşme yaptı. Oyuncunun menajeri ile bir araya gelen Sarı-Lacivertli kurmaylar Fildişili sol kanat oyuncusunun yıllık 6.5 milyon Euro talebi ile karşı karşıya kaldı. Gelen bilgilere göre Zaha'nın ilk hedefi Avrupa'da kalmak. Fildişili oyuncuya şu ana kadar Fenerbahçe dahil 5 kulübün teklif yaptığı da görüşmede ortaya çıktı.
BAŞARI BONUSLU KONTRAT
Takıma 1. sınıf takviyeler yapma konusunda kesin kararlı olan Başkan Ali Koç'un Zaha için ne kadarlık bir bütçe ayırdığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bonservis ücreti olmayan Zaha için bonuslarla birlikte yüksek bir meblağı gözden çıkardığı da biliniyor. Fakat yine de yıllık 6.5 milyon Euro gibi bir rakamı yüksek bulunduğu bu rakamı indirmek için görüşmelerin devam edeceği de gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli kurmayların maç başı ve başarı bonuslu yeni bir teklifle Zaha'nın temsilcisiyle bir araya gelmeyi planladığı ifade ediliyor. Zaha geçtiğimiz hafta Antalya'da tatil yapmıştı.