



BAŞARI BONUSLU KONTRAT

Takıma 1. sınıf takviyeler yapma konusunda kesin kararlı olan Başkan Ali Koç'un Zaha için ne kadarlık bir bütçe ayırdığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bonservis ücreti olmayan Zaha için bonuslarla birlikte yüksek bir meblağı gözden çıkardığı da biliniyor. Fakat yine de yıllık 6.5 milyon Euro gibi bir rakamı yüksek bulunduğu bu rakamı indirmek için görüşmelerin devam edeceği de gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli kurmayların maç başı ve başarı bonuslu yeni bir teklifle Zaha'nın temsilcisiyle bir araya gelmeyi planladığı ifade ediliyor. Zaha geçtiğimiz hafta Antalya'da tatil yapmıştı.

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