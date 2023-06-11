Transfer için geri sayıma geçen G.Saray Liverpool’un yıldızıyla görüştü





MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol beke mutlaka takviye yapacak olan Cimbom, Yunan futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti. 27 yaşındaki futbolcunun menajerine kulübün hedefleri, stratejisi, mali durumu ve oyuncu için düşündüğü kontrat planlaması anlatıldı. 30 Haziran 2025 tarihine kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan futbolcu için kulübü ile de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması hedefleniyor.