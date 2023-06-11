İstanbul’da 2023 Şampiyonlar Ligi finalini Manchester City kazandı

İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. 68. dakikada Akanji ara pasıyla Bernardo Silva'yı ceza sahasında topla buluşturdu. Portekizli futbolcunun ortası savunmadan sekti, gerilerden gelen Rodri plase vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı: 1-0. Hemen ardından Inter pozisyon buldu. Ceza sahasında oluşan karambolde Dimarco'nun kafa vuruşu üst direkten döndü. Kendi topunu tamamlamak isteyen Dimarco'nun şutu bu kez Lukaku'nun topuğuna çarptı. 88. dakikada Lukaku'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu Ederson çizgiden çıkardı, seken topu savunma son anda kornere çeldi. 90+6'da duran toptan Inter etkili geldi fakat City kalecisi Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Bitiş düdüğüyle City tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.
OLİMPİYAT STADI'NA TAM NOT
İstanbul'un 2. kez ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finaline büyük ilgi vardı. Yenikapı festival alanında sergilenen kupa öğle saatlerinde stata geldi. Final öncesi Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, konser verdi. Fişek ve ışıklandırmalarla şölen yaşandı. Yoğun güvenlik önlemi alındı.
TRİBÜNLER MASMAVİ OLDU
City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri maviye boyadı. Interliler kuzeyde, Cityliler güney tribündeydi.