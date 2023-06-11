İstanbul’da 2023 Şampiyonlar Ligi finalini Manchester City kazandı





BAŞKAN ERDOĞAN STADYUMDAYDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. Başkan Erdoğan, final için İstanbul'a gelen başkanları Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kabul etti. Infantino, Türkiye'nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Orta Asya'yla ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerini belirtti. Ceferin ise kıtaları birleştiren İstanbul'daki finalin futbolun birleştirici gücüne da katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Başkan Erdoğan finali ise stattan takip etti.