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    İstanbul’da 2023 Şampiyonlar Ligi finalini Manchester City kazandı

    Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne 36’da sakatlanıp çıktı. İlk yarı kısır geçti. 68’de Rodri müthiş bir gol attı. Dimarco’nun kafa vuruşu direkten döndü, Lukaku altıpastan harcadı. 90+6’da Ederson devleşti. City tarih yazdı.

    İstanbul’da City’nin gecesi

    İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. 68. dakikada Akanji ara pasıyla Bernardo Silva'yı ceza sahasında topla buluşturdu. Portekizli futbolcunun ortası savunmadan sekti, gerilerden gelen Rodri plase vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı: 1-0. Hemen ardından Inter pozisyon buldu. Ceza sahasında oluşan karambolde Dimarco'nun kafa vuruşu üst direkten döndü. Kendi topunu tamamlamak isteyen Dimarco'nun şutu bu kez Lukaku'nun topuğuna çarptı. 88. dakikada Lukaku'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu Ederson çizgiden çıkardı, seken topu savunma son anda kornere çeldi. 90+6'da duran toptan Inter etkili geldi fakat City kalecisi Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Bitiş düdüğüyle City tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.



    OLİMPİYAT STADI'NA TAM NOT
    İstanbul'un 2. kez ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finaline büyük ilgi vardı. Yenikapı festival alanında sergilenen kupa öğle saatlerinde stata geldi. Final öncesi Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, konser verdi. Fişek ve ışıklandırmalarla şölen yaşandı. Yoğun güvenlik önlemi alındı.



    TRİBÜNLER MASMAVİ OLDU
    City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri maviye boyadı. Interliler kuzeyde, Cityliler güney tribündeydi.



        100 BİNE BİLET SATILDI
        Dev final mücadelesinin biletlerine, maçın başlamasına saatler kala bazı internet sitelerinde 100 bin liranın üzerinde fiyat biçildi. Bilet kalmadı.



        KUPAYI KAZANAN İLK TÜRK OYUNCU İLKAY GÜNDOĞAN
        City forması giyen İlkay Gündoğan, Inter'li Hakan Çalhanoğlu'nu üzdü. Şampiyonlar Ligi kupasını alan ilk Türk futbolcu İlkay oldu.



        BAŞKAN ERDOĞAN STADYUMDAYDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. Başkan Erdoğan, final için İstanbul'a gelen başkanları Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kabul etti. Infantino, Türkiye'nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Orta Asya'yla ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerini belirtti. Ceferin ise kıtaları birleştiren İstanbul'daki finalin futbolun birleştirici gücüne da katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Başkan Erdoğan finali ise stattan takip etti.



            İSTANBUL'DA YILDIZLAR GEÇİDİ
            Müthiş geceye ünlü isimler damga vurdu. Her iki takımda oynayan eski Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Wesley Sneijder, Kaka Leite, Steven Gerrard gibi turnuvada kupayı kazanmış isimler Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hazır bulundu.

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