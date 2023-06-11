Isak Hien transferinde Beşiktaş'a İtalyan rakip çıktı! 8 milyon Euro...





Teknik direktör Şenol Güneş'in de Isak Hien için onay verdiği ifade edilirken Siyah-Beyazlı kurmayların bu hafta içinde Verona ile masaya oturmasının beklendiği de gelen haberler arasında. İsmi daha önce Türk takımları ile anılan Hien, 24 yaşında ve 1.91 boyunda. Hien ilki geçen yıl olmak üzere 5 kez İsveç Milli Takım formasını da giydi. Sağ ayaklı olan Isak Hien hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabiliyor.

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