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    Isak Hien transferinde Beşiktaş'a İtalyan rakip çıktı! 8 milyon Euro...

    Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Verona’nın stoperi Isak Hien’i gündemine almıştı. Atalanta’nın da İsveçli’yi istediği ve 8 milyon Euro bütçe ayırdığı iddia edildi.

    Hien’de rakip Atalanta

    Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş stoper takviyesi için ciddi uğraş veriyor. Beşiktaş, Serie A takımlarından Verona'nın İsveçli stoperi Isak Hien'i gündemine almıştı. Hien için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. İtalyan kulübü Atalanta'nın da başarılı stopere talip olduğu ortaya çıktı. Atalanta'nın bu transfer için 8 milyon Euro ayırdığı iddia edildi.



    FİYATI ARTACAK GİBİ...
    Beşiktaş'ın ise ayırdığı bütçe 6 milyon Euro civarındaydı. Eğer Atalanta'nın ayırdığı bütçe ile ilgili haberler doğruysa Siyah-Beyazlı kulübün de fiyatı artırması gerekecek.



    Teknik direktör Şenol Güneş'in de Isak Hien için onay verdiği ifade edilirken Siyah-Beyazlı kurmayların bu hafta içinde Verona ile masaya oturmasının beklendiği de gelen haberler arasında. İsmi daha önce Türk takımları ile anılan Hien, 24 yaşında ve 1.91 boyunda. Hien ilki geçen yıl olmak üzere 5 kez İsveç Milli Takım formasını da giydi. Sağ ayaklı olan Isak Hien hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabiliyor.

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