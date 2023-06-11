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    • Spor
    • 11.06.2023 22:59
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    • 11.06.2023 23:13
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    Başkan Erdoğan, 2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti

    Son dakika... Başkan Erdoğan, 2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

    İlk tebrik Başkan Erdoğan’dan

    Fenerbahçe, 61'inci Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler kulüp tarihinde 7'nci kez kupaya uzandı.



    İLK TEBRİK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
    Başkan Erdoğan, 2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.



    Başkan Erdoğan paylaşımında, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" dedi.



    FENERBAHÇE KUPA HASRETİNE SON VERDİ
    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz ilk dakika dolmadan Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı oyuncunun 29. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İlk 45 dakikalık bölüm bitmeden Medipol Başakşehir, aynı anda 3 değişiklik birden yaptı.

    İkinci devrede iki takım da skor üretemedi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Müsabakayı 12 bin 182 seyirci takip etti.



        FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NI 7. KEZ KAZANDI
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.

        Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir'i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

        2012-2013'te Fenerbahçe'de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.

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        Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe’nin!
        Haberler Spor Başkan Erdoğan, 2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti
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