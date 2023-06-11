Fenerbahçe, 61'inci Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler kulüp tarihinde 7'nci kez kupaya uzandı.
İLK TEBRİK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Başkan Erdoğan, 2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan @Fenerbahce'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Hk7g7D9HAy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2023
Başkan Erdoğan paylaşımında, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" dedi.
FENERBAHÇE KUPA HASRETİNE SON VERDİ
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz ilk dakika dolmadan Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı oyuncunun 29. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İlk 45 dakikalık bölüm bitmeden Medipol Başakşehir, aynı anda 3 değişiklik birden yaptı.
İkinci devrede iki takım da skor üretemedi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Müsabakayı 12 bin 182 seyirci takip etti.