Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran 2023 Cuma günü Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. İşte LETONYA TÜRKİYE CANLI MAÇ İZLE! Letonya - Türkiye maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1 1 CANLI YAYIN HD İZLE!
LETONYA - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ
LETONYA: Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Cengiz, Kerem. Umut Nayir.
LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran bugün saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçı canlı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırınız.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1