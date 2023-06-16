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    • Spor
    • 16.06.2023 21:49
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    • 16.06.2023 21:55
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    LETONYA TÜRKİYE CANLI MAÇ İZLE! Letonya - Türkiye maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1 1 CANLI YAYIN HD İZLE!

    A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde bu akşam Letonya ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve 11'leri belli oldu. İşte canlı izleme seçenekleri ve diğer detaylar...

    LETONYA TÜRKİYE CANLI MAÇ İZLE!

    Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran 2023 Cuma günü Skonto Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. İşte LETONYA TÜRKİYE CANLI MAÇ İZLE! Letonya - Türkiye maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1 1 CANLI YAYIN HD İZLE!

    LETONYA - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ

    LETONYA: Purins, Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis, Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks, Jaunzems, Uldrikis, Balodis

    TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Cengiz, Kerem. Umut Nayir.

    LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran bugün saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçı canlı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırınız.

    https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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    Haberler Spor LETONYA TÜRKİYE CANLI MAÇ İZLE! Letonya - Türkiye maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1 1 CANLI YAYIN HD İZLE!
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