İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Şampiyonlar Ligi Finali'ni 1.5 milyara yakın kişi izleyecek

İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR

İstanbul'a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları Beyoğlu ve Sultanahmet'i gezdi, şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendi. Manchester City taraftarı İngiliz Jack Gilmore, "İstanbul harika bir şehir ve harika insanları var" dedi. Inter taraftarı İtalyan Eduardo Belini ise "Burada olmak mükemmel. İstanbul'da iki kez bulundum ve burayı seviyorum" diye konuştu.

KÖPRÜYE MAVİ IŞIK

Türk Hava Yolları, resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu akşam İstanbul'da gerçekleşecek finali öncesinde iletişim çalışmalarına devam ediyor. Twitter hesabından takipçileri ile finale dair bir anket gerçekleştiren THY, en yüksek oy alan Manchester City'nin renkleriyle İstanbul'un köprülerini ışıklandırdı.

SANATÇILARDAN DUVAR RESİMLERİ

Karaköy ve Kadıköy gibi kentin tarihi yerlerinde yerel sanatçıların resmettiği dev duvar resimleri de futbolseverlerin beğenisine sunuluyor.

KUPALARLA GÖVDE GÖSTERİSİ

İngıltere Premier Lig'de bu sezon geriden gelip şampiyonluğa ulaşan ve FA Cup'ı da kazanan Manchester City, gövde gösterisi yaptı. İngiliz kulübü, bu iki kupasını da İstanbul'a getirdi ve finali izleyecek olan taraftarlarıyla buluşturdu.

15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

İstanbul Valisi Davut Gül: 15 bin polis görevlendirildi. Her şey kusursuz. İstanbul'umuzun marka değerini daha üst seviyeye çıkarabilecek tedbirlerimiz de alındı.