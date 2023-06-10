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    • Spor
    • 10.06.2023 07:00
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    • 10.06.2023 07:52
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    İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Şampiyonlar Ligi Finali'ni 1.5 milyara yakın kişi izleyecek

    İstanbul’da Şampiyonlar Ligi Finali için otellerin çoğu doldu. Olimpiyat Stadı çevresindeki otellerde tek bir oda bile boş kalmadı. Sektör temsilcileri 75 ila 80 milyon euro bandında beklenen ekonomik kazancın 100 milyon euroyu geçtiğini ifade etti. Final için 50 bine yakın futbolseverin ortalama iki gece konaklamalı olarak İstanbul'a geldiği belirtiliyor. Turistler, ortalama 2000 euro harcama yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak maçı dünyada 1.5 milyara yakın kişi izleyecek.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da tek boş oda kalmadı

    İstanbul bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne kilitlendi. Özellikle stad çevresinde tek bir boş oda kalmazken, oda fiyatları da karaborsaya düştü.

    Turizm sektörünün önde gelen isimleri Şampiyonlar Ligi için seyahat edenlerin ağırlıklı olarak orta ve üst gelir grubundan olduğunu belirterek, "Futbolsever ortalama 1.500 ila 2.000 bin euro harcama yapıyor" dedi.

    Turistler, Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini Sultanahmet ve Eminönü gibi yerleri gezerken, kalacak yer olarak ise stada yakın bölgeleri tercih etti. Bu nedenle Arnavutköy-Başakşehir-İkitelli bölgesindeki otellerde neredeyse boş oda kalmadı.

        100 MİLYON EURO GEÇTİ
        Sektör temsilcileri 75 ila 80 milyon euro bandında beklenen ekonomik kazancın 100 milyon euroyu geçtiğini ifade etti. Final için 50 bine yakın futbolseverin ortalama iki gece konaklamalı olarak İstanbul'a geldiği belirtiliyor.

        FİYATLAR 4 KAT ARTTI
        Havalimanı sonrası bölgede çok sayıda otel inşa edilmesine rağmen bütün odalarını dolduran bölge otellerinde fiyatlar da katlandı.

        Geceliği 50 euro olan bazı otellerde son boş odalar 200 eurodan gitti. UEFA Champions League ana sponsoru olan şirketin araştırmasına göre, taraftarlar, gittikleri şehirlerde ortalama 3 gece konaklıyor ve kişi başı toplam ortalama 855 euro kartlı harcama yapıyor. Kartsız harcamalar ile birlikte bu rakam 1.500 euroyu aşıyor.



        İNGİLİZLER ÇOK HARCIYOR
        Araştırmada, turistlerin ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 54, bir sonraki hafta sonuna kıyasla yüzde 41 artış gözlendiğine yer verildi. Ortalama olarak finaller ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını ortalama yüzde 48 artırıyor. İngiliz ve İtalyan turistlerin Türkiye'deki harcama davranışları analiz edildiğinde; İtalyan taraftarların harcamalarının yılın geneline yayıldığını görürken İngilizler daha çok harcama yaptığı da belirlendi.



            EN FAZLA GİYİM
            Finalin oynandığı hafta sonunda ev sahibi şehirde sporla ilgili sektörlerdeki (spor malzemeleri mağazaları vb.) harcamalarda önemli artışlar gözlemlenirken, konaklama ve yeme-içme harcamaları da bu noktada öne çıkıyor. Konaklama, restoranlar ve hava ulaşımı oransal olarak en çok harcama artışı görülmesi beklenen kalemlerken, turistlerin İstanbul'daki harcama davranışları ve önceki finallerde görülen sektörel artışlar incelendiğinde ise en çok harcama artışının konaklama, giyim ve restoranlarda görülmesi bekleniyor.


            UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak maçı dünyada 1.5 milyara yakın kişi izleyecek. Sabah'ta yer alan habere görei uzmanlar finalin İstanbul'un tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.


            MİLYARLARCA İNSAN TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK
            Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da olacak. Futbol dünyasının en büyük şöleni Atatürk Olimpiyat Stadı'nı ve İstanbul sokaklarını dolduracak yüz binlerce taraftar ve 118 ülkede TV başındaki milyarlarca insan tarafından takip edilecek. Finalist takımlar Inter ve Manchester City'nin taraftarları dün kafileler halinde İstanbul'daki havaalanlarına geldi. Gün boyunca 125 charter uçuş yapıldı. Bileti olmadığı halde dünyanın dört bir yanından futbol şölenini İstanbul sokaklarında yaşamak için Türkiye'ye gelen turistler de otelleri doldurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Taksim'e dev Şampiyonlar Ligi Kupası'nın maketi yerleştirildi. Kupayı gören vatandaşlar ve turistler önünde fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştirdi. Maç için gelen taraftarlar ise forma ve armaların satıldığı çadırda yoğunluk oluşturdu. Karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen her iki takımın taraftarları özellikle Taksim, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde coşkulu görüntüler oluşturdu. Taraftarların yoğunluğu çevre esnafı da mutlu etti. UEFA Şampiyonlar Ligi yetkilileri misafirperverlikleri için İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

                32 AMBULANS 180 SAĞLIKÇI HAZIR
                İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, toplamda 16 ambulansı organizasyon için stat haricinde hazır bulundururken ayrıca 6 sağlık çadırında sağlık hizmeti sunuluyor. Stat çevresinde ve içinde ise 32 ambulans, 8 revir, 2 sağlık çadırı ve 180 sağlık personeli hazır bulunduruluyor

                4 FARKLI NOKTADAN ÜCRETSİZ SEFER
                Biletli ve akredite seyirciler için 4 farklı noktadan ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Yenikapı, Beşiktaş, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gün boyunca toplam 500 otobüsle sefer düzenlenecek.

                İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR
                İstanbul'a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları Beyoğlu ve Sultanahmet'i gezdi, şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendi. Manchester City taraftarı İngiliz Jack Gilmore, "İstanbul harika bir şehir ve harika insanları var" dedi. Inter taraftarı İtalyan Eduardo Belini ise "Burada olmak mükemmel. İstanbul'da iki kez bulundum ve burayı seviyorum" diye konuştu.

                KÖPRÜYE MAVİ IŞIK
                Türk Hava Yolları, resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu akşam İstanbul'da gerçekleşecek finali öncesinde iletişim çalışmalarına devam ediyor. Twitter hesabından takipçileri ile finale dair bir anket gerçekleştiren THY, en yüksek oy alan Manchester City'nin renkleriyle İstanbul'un köprülerini ışıklandırdı.

                SANATÇILARDAN DUVAR RESİMLERİ
                Karaköy ve Kadıköy gibi kentin tarihi yerlerinde yerel sanatçıların resmettiği dev duvar resimleri de futbolseverlerin beğenisine sunuluyor.

                KUPALARLA GÖVDE GÖSTERİSİ
                İngıltere Premier Lig'de bu sezon geriden gelip şampiyonluğa ulaşan ve FA Cup'ı da kazanan Manchester City, gövde gösterisi yaptı. İngiliz kulübü, bu iki kupasını da İstanbul'a getirdi ve finali izleyecek olan taraftarlarıyla buluşturdu.

                15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK
                İstanbul Valisi Davut Gül: 15 bin polis görevlendirildi. Her şey kusursuz. İstanbul'umuzun marka değerini daha üst seviyeye çıkarabilecek tedbirlerimiz de alındı.

                TERİM VE MATERAZZI, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI
                UEFA Foundation, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar gören çocuklar adına da bir organizasyon düzenledi. A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ve İtalya Milli Takımı'nın eski kaptanı Materazzi'nin katıldığı organizasyonda bir de gösteri maçı yapıldı.

                2005 EFSANESİ HÂLÂ DİLLERDE
                25 Mayıs 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Liverpool'un Milan karşısında 3-0 gerideyken durumu 3-3'e getirip penaltılarla kupayı kazandığı maç, tarihin en iyi finali olarak hafızalara kazıdı.

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