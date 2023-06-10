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    • Spor
    • 10.06.2023 13:34
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    • 10.06.2023 13:36
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    İngiliz ve İtalyan taraftarlar Taksim Meydanı'nda maç saatini bekliyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Manchester City ve Inter taraftarları maç saatini bekliyor. Taksim Meydanı'nda final maçı için bilet bulmaya çalışan bazı taraftarlar ilginç yollara başvurdu. Ellerinde ve boyunlarında 'Bilete ihtiyacım var' yazıları taşıyan taraftarlar maç için bilet arayışına geçti.

    takvim.com.tr
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    Haberler Spor İngiliz ve İtalyan taraftarlar Taksim Meydanı'nda maç saatini bekliyor
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