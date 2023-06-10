Galatasaray Atalanta'da oynayan Türk Stoper Merih Demiral için harekete geçti! Masada satın alma...

İtalya'dan Galatasaray için bomba bir haber geldi. Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın transfer gündemi hareketlenirken yıldız bir isim Sarı-Kırmızılı kulüp için yazıldı.
İtalyan basınından Corriere dello Sport, sarı-kırmızılıların Merih Demiral için harekete geçtiğini açıkladı. Haberde teknik direktör Gian Piero Gasperi'nin Atalanta ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının, kulübün transfer çalışmalarına da yön vermiş durumda olduğu belirtildi.
Gasperini'nin 25 yaşındaki milli futbolcunun performansından memnun kalmadığı ve ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği de kaydedildi. Inter'in kısa süre öncesine kadar Merih'in peşinde olduğu ancak Skriniar'ın PSG'ye transferinin yatması sebebiyle milli futbolcunun da kulübünde kaldığı haberde yer aldı.