Galatasaray Atalanta'da oynayan Türk Stoper Merih Demiral için harekete geçti! Masada satın alma...

Caleb Okoli'nin Atalanta'ya geri dönecek olmasının yanı sıra Atalanta'nın Isak Hien'i renklerine bağlamak istediği de öne sürüldü. Nelson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray'ın stoper arayışı içinde olduğu biliniyordu. 25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Merih Demiral için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün de olduğu gelen haberler arasında.

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