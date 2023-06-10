Ampute futbolun efsane ismi Osman Çakmak Takvim.com.tr'ye konuştu: "Gönlüm Inter'den yana çünkü Hakan orada"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında İstanbul'da oynanan finalle belli oldu.
Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda dev finali anbean takip etti. Ampute futbolun efsane isimlerinden Osman Çakmak da stadyumda Ağgündüz'e açıklamalarda bulundu.
"MANCHESTER CITY KADRO BAĞLAMINDA ÖNDE"
Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'nin tanıtımı açısında önemli ve değerli olduğunu söyleyen Çakmak, "İnşallah bir Türk takımını da böyle bir finalde görürüz. Gerçekleri söylemek lazım Manchester City, kadro bağlamında Inter'e göre biraz önde" ifadelerini kullandı.
"GÖNLÜM INTER'DEN YANA ÇÜNKÜ HAKAN VAR"
Bu karşılaşmada gönlünün Inter'den yana olduğunu ifade eden Osman Çakmak, "Ama benim gönlüm Inter'den yana... Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu orada, inşallah ülkemize yakışır bir şekilde güzel bir organizasyon olsun. Dostluk kazansın. Uzatmalara kalırsa güzel olur televizyondan izleyenler de keyif alır" şeklinde konuştu.