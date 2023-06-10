Ampute futbolun efsane ismi Osman Çakmak Takvim.com.tr'ye konuştu: "Gönlüm Inter'den yana çünkü Hakan orada"





"GÖNLÜM INTER'DEN YANA ÇÜNKÜ HAKAN VAR"

Bu karşılaşmada gönlünün Inter'den yana olduğunu ifade eden Osman Çakmak, "Ama benim gönlüm Inter'den yana... Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu orada, inşallah ülkemize yakışır bir şekilde güzel bir organizasyon olsun. Dostluk kazansın. Uzatmalara kalırsa güzel olur televizyondan izleyenler de keyif alır" şeklinde konuştu.

