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    • Spor
    • 09.06.2023 14:09
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    • 09.06.2023 14:20
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    Valencia'nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

    Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe, transferde önemli adımlar atmaya başladı. Kadrosuna bir forvet oyuncusu almak için düğmeye basan Sarı-Lacivertliler, ünlü bir futbolcu ile el sıkıştı. İşte Türkiye'nin ilk kez takvim.com.tr'den duyduğu transferin detayları...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Valencia’nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti

    Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın takımdaki belirsizliğini koruması ve mevcut kadrodaki oyunculardan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, transferde deyim yerindeyse büyük oynuyor.
    Valencia’nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti

    DZEKO İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

    Kadrosuna önemli bir yıldızı katmak isteyen Kanarya, Bosna Hersekli golcü futbolcu Edin Dzeko'nun peşine düşmüştü. Sarı-Lacivertliler, futbol kariyerine Inter'de devam eden tecrübeli futbolcu ile transfer görüşmesi yaptı.

    Valencia’nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti

    2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

    Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile yaptığı görüşmelerde süreci Mirsad Türkcan'ın yönettiği öğrenildi. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

        Valencia’nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti

        İLK KEZ TAKVİM DUYURDU

        26 Mayıs'ta ilk kez TAKVİM.COM.TR'nin okuyucularına duyurduğu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe, kadrosunda yıldız bir golcüyü katmış olacak. Öte yandan Başkan Ali Koç'un listesinde Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun da olduğu öğrenildi.

        Valencia’nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti

        DZEKO'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

        37 yaşındaki Edin Dzeko, Inter'in dışında Roma, Manchester City, Wolfsburg, Teplice, Zeljeznicar gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde şu ana kadar 737 maça çıkan Dzeko, 323 gol atarken, 145 de asist yaptı.

        Valencia’nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti

        Golcü futbolcu bu sezon ise Inter'de 12 maçta 4 gol 1 asist üretmişti.
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