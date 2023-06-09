Valencia’nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti

DZEKO'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

37 yaşındaki Edin Dzeko, Inter'in dışında Roma, Manchester City, Wolfsburg, Teplice, Zeljeznicar gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde şu ana kadar 737 maça çıkan Dzeko, 323 gol atarken, 145 de asist yaptı.