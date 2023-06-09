Valencia’nın yerine dünya yıldızı! İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti

Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın takımdaki belirsizliğini koruması ve mevcut kadrodaki oyunculardan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, transferde deyim yerindeyse büyük oynuyor.
DZEKO İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ
Kadrosuna önemli bir yıldızı katmak isteyen Kanarya, Bosna Hersekli golcü futbolcu Edin Dzeko'nun peşine düşmüştü. Sarı-Lacivertliler, futbol kariyerine Inter'de devam eden tecrübeli futbolcu ile transfer görüşmesi yaptı.
2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile yaptığı görüşmelerde süreci Mirsad Türkcan'ın yönettiği öğrenildi. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.