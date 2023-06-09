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    • Spor
    • 09.06.2023 13:43
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    • 09.06.2023 13:43
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    Galatasaray'da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

    Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başkanvekili Erden Timur tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine yıldızlarla dolu bir kadro kurmak istiyor. İşte A Spor'un haberine göre Timur'un hedefindeki isimler...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

    Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

    Sarı kırmızılılar ligdeki son maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

    Cimbom dev derbiden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
        Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

        Aslan derbi galibiyetinin üzerine maç sonu bir de şampiyonluk kutlaması yaptı.
        Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

        Sarı kırmızılılar bu kutlamanın ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.
        Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

        Öte yandan ligde 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yönetim artık tüm planlarını "Avrupa Şampiyonluğu" üzerine yapıyor.
            Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

            Sarı kırmızılılar sezonun sona ermesinin ardından transferde daha somut adımlar atmaya başladı.
            Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

            Bu doğrultuda hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimler detaylı şekilde incelendi.
            Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

            Ayrıntılı oyuncu raporlaması sonrası belli başlı futbolcular Okan Buruk'un onayına sunuldu.
                Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                Buruk'tan da onay çıkmasının ardından transfer görüşmeleri resmen başlamış oldu.
                Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                HEDEF YENİ SEZONA DAMGA VURACAK BİR GOLCÜ!

                Birçok yıldızla görüşmelerde bulunan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.
                Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                Yeni sezonda golcü takviyesi yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi.
                    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                    Cimbom gelecek yıl Icardi'yi gölgede bırakacak bir santrfor için harekete geçti.
                    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                    İŞTE O İSİM...
                    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                    GÜNDEMDE MOISE KEAN!

                    Galatasaray 23 yaşındaki oyuncuyu Icardi olsun ya da olmasın kiralamak istiyor.
                        Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                        Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen yönetim bu noktada geniş bir kadro kurmak istiyor.
                        Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                        Keane için Erden Timur iki defa oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.
                        Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                        23 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta görev aldı.

                            Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                            Keane bu maçlarda 6 gol kaydetti.

                            Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                            Keane'nin de sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği ve Zaniolo'dan bu konuda bilgi aldığı öğrenildi.
                            Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                            CİMBOM'DA SOLA SANDRO TAMAM GİBİ

                            32 yaşındaki oyuncu için yönetim Juventus ile görüştü.

                                Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                                2 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İtalyan ekibine 1.5 milyon Euro önerildi.
                                Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                                Galatasaray oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı.

                                Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                                CİMBOM'UN EN BÜYÜK HAYALİ TIELEMANS

                                Leicester ile sözleşmesi sona eren Galatasaray taraftarının yoğun ilgi gösterdiği oyuncu için ilk teklif yapıldı.
                                    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                                    Galatasaray oyuncuya 2.75 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro imza parası teklif etti.

                                    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                                    Tielemans için Aston Villa ve Milan'ın da ciddi ilgisi var.
                                    Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

                                    Belçikalı oyuncu düşünmek için yönetimden süre istedi.
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