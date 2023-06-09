Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İşte yapılacak hamleler

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar ligdeki son maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Cimbom dev derbiden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar ligdeki son maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Cimbom dev derbiden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Aslan derbi galibiyetinin üzerine maç sonu bir de şampiyonluk kutlaması yaptı.
Sarı kırmızılılar bu kutlamanın ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Öte yandan ligde 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yönetim artık tüm planlarını "Avrupa Şampiyonluğu" üzerine yapıyor.
Sarı kırmızılılar sezonun sona ermesinin ardından transferde daha somut adımlar atmaya başladı.
Bu doğrultuda hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimler detaylı şekilde incelendi.
Ayrıntılı oyuncu raporlaması sonrası belli başlı futbolcular Okan Buruk'un onayına sunuldu.
Buruk'tan da onay çıkmasının ardından transfer görüşmeleri resmen başlamış oldu.
HEDEF YENİ SEZONA DAMGA VURACAK BİR GOLCÜ!
Birçok yıldızla görüşmelerde bulunan Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.
Yeni sezonda golcü takviyesi yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi.
Cimbom gelecek yıl Icardi'yi gölgede bırakacak bir santrfor için harekete geçti.
İŞTE O İSİM...
GÜNDEMDE MOISE KEAN!
Galatasaray 23 yaşındaki oyuncuyu Icardi olsun ya da olmasın kiralamak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen yönetim bu noktada geniş bir kadro kurmak istiyor.
Keane için Erden Timur iki defa oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.
23 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta görev aldı.
Keane bu maçlarda 6 gol kaydetti.
Keane'nin de sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği ve Zaniolo'dan bu konuda bilgi aldığı öğrenildi.
CİMBOM'DA SOLA SANDRO TAMAM GİBİ
32 yaşındaki oyuncu için yönetim Juventus ile görüştü.
2 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İtalyan ekibine 1.5 milyon Euro önerildi.
Galatasaray oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı.
CİMBOM'UN EN BÜYÜK HAYALİ TIELEMANS
Leicester ile sözleşmesi sona eren Galatasaray taraftarının yoğun ilgi gösterdiği oyuncu için ilk teklif yapıldı.
Galatasaray oyuncuya 2.75 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro imza parası teklif etti.
Tielemans için Aston Villa ve Milan'ın da ciddi ilgisi var.
Belçikalı oyuncu düşünmek için yönetimden süre istedi.