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    • 09.06.2023 15:54
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    • 09.06.2023 15:55
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    A Milli Futbol Takım aday kadrosu belli oldu: Rakiplerimiz Letonya ve Samsun

    Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımımızın deplasmanda Letonya ve Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu açıklandı. İşte aday kadro...

    Aday kadro belli oldu

    A Milli Futbol Takımımızın 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

    KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

    DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

    ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir

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    Haberler Spor A Milli Futbol Takım aday kadrosu belli oldu: Rakiplerimiz Letonya ve Samsun
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