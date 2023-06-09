Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber





10 MİLYON EURO'YA GİDİYOR

Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran ve büyük umutlarla başlanan sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Fenerbahçe, tek umudunu Türkiye Kupası finaline bağladı. Teknik direktör Jorge Jesus, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak finali kazanarak Fenerbahçe'ye kupayla veda etmek istiyor. Suudi medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak. Suudi yetkililerle bir araya gelen Jesus, 3 yıllık anlaşmaya vardı ve yıllık 10 milyon Euro'ya anlaştı. 2018-19 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımını çalıştıran Jorge Jesus, kariyerindeki ilk milli takım deneyimini yaşayacak.



FENER'E YİNE GÖNDERME

G.Saray'ın Fener'e göndermeleri sürüyor. Dün de İngilizce Twitter hesabından paylaşılan videoda Fenerbahçe'nin formasına 5 yıldız koyma kararına gönderme yapılarak, "Bizim yıldızlarımız gerçek. Acıtsa da gerçek ol" denildi.



GÜLE GÜLE GOMIS

Bu sezon attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan resmen ayrıldı. Sarı-Kırmızılı kulüp yayınladığı veda mesajında, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar" ifadesini kullandı. Ligde 23 maçta 8 gol atan 37 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı büyük bir merakla bekleniyor.



TBF'YE YENİ SPONSOR

Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada arasında imzalanan anlaşmayla Hepsiburada; milli takımlar ana sponsoru oldu. Törene Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin katıldı.



BÜLENT KORKMAZ AYRILDI

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Ç. Rizespor, takımı bir üst lige taşıyan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcının kontrat süresi bitmişti.



İLKAY'A ÇILGIN BİR TEKLİF

İngiltere'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'a bir Suudi kulübünün talip olduğu yazıldı. Yıldız oyuncuya 3 yıl için toplam 81 milyon Euro teklif edildiği iddia edildi.



KUZEYDEN'DEN DESTEK

Getir'in su markası Kuzeyden, voleybol ve basketbol branşlarındaki milli takım seviyesindeki sponsorlukları ile spora desteğini sürdürüyor. Kulüp düzeyinde ise Avrupa şampiyonu Vakıfbank'a destek veriyor.



MARC BARTRA GİRONA'YA

Trabzonspor, İspanyol stoperi Marc Bartra ile yollarını ayırmayı planlıyor. Maaş bütçesinde daralmaya gidecek olan Fırtına, 32 yaşındaki yıldızı satarak rahatlamak istiyor. Bartra'yı Real Betis ve Girona istiyor. Real Betis, Marc Bartra'nın yıllık ücretini karşılayamayacağından dolayı transfer gerçekleşemiyor. Oyuncu ile Girona anlaştı yakın zaman içerisinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.



15'LİK MERT TOROS TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, Buca'dan 2008 doğumlu savunma oyuncusu Mert Toros'u kadrosuna kattı. Fırtına genç kaleci Onuralp Çevikhan'ı da transfer etmişti



POTADA FİNAL İÇİN KRİTİK KAPIŞMA

Türkiye Basketbol Ligi yarı final serisi 4. maçında bugün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Sinan Erdem'deki maç saat 20.00'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşanın finale yükseleceği seride Efes 2-1 önde.



KARŞIYAKA 2-1 ÖNE GEÇTİ

Türkiye Basketbol Ligi yarı final serisi 3. maçında Pınar Karşıyaka son bölümü nefes kesen maçta Türk Telekom'u 84-81 yendi. Seride 2-1 öne geçen Kaf- Kaf, yarın yine rakibini konuk edecek.



İKİNCİLİKTE ZİRVE YAPTI!

Süper Lig'i en çok ikinci bitiren takım F.Bahçe... Sarı- Lacivertliler, tam 24 kez Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı. Bu sezon Galatasaray'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe geçen sezon da Trabzonspor'un arkasında kalmıştı. Beşiktaş 14, Galatasaray 11 ve Trabzonspor da 9 kez ligi ikinci sırada bitirdi.



HULL CİTY İLE KARŞILAŞACAK

Hull City, temmuz ayında Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde kamp yapacak ve Fenerbahçe ile sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



FENERBAHÇE'DE KUPA MESAİSİ

Fenerbahçe, pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Günün tek idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jesus'un idman öncesi ve sonrası oyuncularla özel olarak görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.



ARDA GÜLER DEĞERİNİ ARTIRDI

Transfermarkt futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler değeri 4 milyon euro artırarak değerini 15 milyon euroya yükseltti. Genç yıldız Süper Lig'in en değerli 6. oyuncusu konumunda. Zirvede 27 milyon euroluk değeriyle Galatasaray'ın İtalya yıldızı Nicolo Zaniolo yer alıyor. Arda Güler, 18 yaş kategorisinde en değerli 4. futbolcu oldu.

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