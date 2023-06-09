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    Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber

    Konyaspor maçında sakatlanan Cenk Tosun’un sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edildi. En az2 ay sahalardan uzak kalacak golcü isim, ameliyat olursa süreç 3.5 aya kadar uzayacak. İşte sizler için derlediğimiz 9 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kartal’a Cenk’ten kötü haber

    Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı Konyaspor maçında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan ve sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş'a bir kötü haber de Cenk Tosun'dan geldi. Sezonu oldukça formda geçiren ve toplamda 18 gol, 3 asistle tamamlayan Kartal'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Konyaspor ile oynanan ligin son maçında ağır bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki golcünün en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Cenk Tosun, ameliyat olmaya karar verirse, bu sürenin 3.5 aya kadar uzaması öngörülüyor. Öte yandan Siyah-Beyazlı futbolcunun tedavisiyle ilgili kararı kısa süre içinde vereceği bildirildi.



    DELE FORMA İÇİN SAVAŞMADI
    Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, İngiliz basınına açıklamalar yaptı. Dele Alli'nin forma için savaşmadığını anlatan Kazancı, "Ondan gol ve asist katkısı bekleniyordu. Beklentileri karşılayamayınca taraftarlar da onu yuhaladı. Dele Alli de forma için savaşmayı bıraktı" dedi. Bireysel hedefinin 5 büyük ligde sportif direktörlük yapmak olduğunu belirten Kazancı, Türk takımlarının Avrupa'da kupa kaldırmasının imkansız olmadığını da sözlerine ekledi.



    2028 VE 2032 YILI ADINA ÇOK ÖNEMLİ
    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde kupayı futbolseverlerle buluşturdu. Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumartesi günü Aleksander Ceferin'i kabul edecek. Bu turnuvanın finalinin İstanbul'da yapılmasının önemi çok fazla. Bu turnuva, 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. O yüzden çok önemsiyoruz" dedi. Ayrıca TFF Başkanı, "City'nin kaptanı İlkay Gündoğan bir Türk, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Türk. Kupayı kim alırsa alsın biz gurur duyacağız" diye konuştu.



        ENNER VALENCIA INTERNATIONAL'DE!
        Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Brezilya'nın köklü ekiplerinden Internacional önümüzdeki hafta Valencia transferini açıklamaya hazırlanıyor. Haberde Ekvadorlu golcü ile geçtiğimiz şubat ayında anlaşıldığı ve imzanın gelecek günlerde atılmasının beklendiği iddia edildi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği maçın Ekvadorlu yıldızın sarı-lacivertli formayla çıkacağı son maç olacağı ve kulüple olan bağlarının 30 Haziran'da koparacağı ifade edildi. Valencia 2020-21 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de 115 maça çıkarken 59 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.



        10 MİLYON EURO'YA GİDİYOR
        Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran ve büyük umutlarla başlanan sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Fenerbahçe, tek umudunu Türkiye Kupası finaline bağladı. Teknik direktör Jorge Jesus, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak finali kazanarak Fenerbahçe'ye kupayla veda etmek istiyor. Suudi medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak. Suudi yetkililerle bir araya gelen Jesus, 3 yıllık anlaşmaya vardı ve yıllık 10 milyon Euro'ya anlaştı. 2018-19 sezonunda Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımını çalıştıran Jorge Jesus, kariyerindeki ilk milli takım deneyimini yaşayacak.

        FENER'E YİNE GÖNDERME
        G.Saray'ın Fener'e göndermeleri sürüyor. Dün de İngilizce Twitter hesabından paylaşılan videoda Fenerbahçe'nin formasına 5 yıldız koyma kararına gönderme yapılarak, "Bizim yıldızlarımız gerçek. Acıtsa da gerçek ol" denildi.

        GÜLE GÜLE GOMIS
        Bu sezon attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan resmen ayrıldı. Sarı-Kırmızılı kulüp yayınladığı veda mesajında, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar" ifadesini kullandı. Ligde 23 maçta 8 gol atan 37 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

        TBF'YE YENİ SPONSOR
        Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada arasında imzalanan anlaşmayla Hepsiburada; milli takımlar ana sponsoru oldu. Törene Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin katıldı.

        BÜLENT KORKMAZ AYRILDI
        Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Ç. Rizespor, takımı bir üst lige taşıyan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcının kontrat süresi bitmişti.

        İLKAY'A ÇILGIN BİR TEKLİF
        İngiltere'de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'a bir Suudi kulübünün talip olduğu yazıldı. Yıldız oyuncuya 3 yıl için toplam 81 milyon Euro teklif edildiği iddia edildi.

        KUZEYDEN'DEN DESTEK
        Getir'in su markası Kuzeyden, voleybol ve basketbol branşlarındaki milli takım seviyesindeki sponsorlukları ile spora desteğini sürdürüyor. Kulüp düzeyinde ise Avrupa şampiyonu Vakıfbank'a destek veriyor.

        MARC BARTRA GİRONA'YA
        Trabzonspor, İspanyol stoperi Marc Bartra ile yollarını ayırmayı planlıyor. Maaş bütçesinde daralmaya gidecek olan Fırtına, 32 yaşındaki yıldızı satarak rahatlamak istiyor. Bartra'yı Real Betis ve Girona istiyor. Real Betis, Marc Bartra'nın yıllık ücretini karşılayamayacağından dolayı transfer gerçekleşemiyor. Oyuncu ile Girona anlaştı yakın zaman içerisinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

        15'LİK MERT TOROS TRABZONSPOR'DA
        Trabzonspor, Buca'dan 2008 doğumlu savunma oyuncusu Mert Toros'u kadrosuna kattı. Fırtına genç kaleci Onuralp Çevikhan'ı da transfer etmişti

        POTADA FİNAL İÇİN KRİTİK KAPIŞMA
        Türkiye Basketbol Ligi yarı final serisi 4. maçında bugün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Sinan Erdem'deki maç saat 20.00'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşanın finale yükseleceği seride Efes 2-1 önde.

        KARŞIYAKA 2-1 ÖNE GEÇTİ
        Türkiye Basketbol Ligi yarı final serisi 3. maçında Pınar Karşıyaka son bölümü nefes kesen maçta Türk Telekom'u 84-81 yendi. Seride 2-1 öne geçen Kaf- Kaf, yarın yine rakibini konuk edecek.

        İKİNCİLİKTE ZİRVE YAPTI!
        Süper Lig'i en çok ikinci bitiren takım F.Bahçe... Sarı- Lacivertliler, tam 24 kez Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı. Bu sezon Galatasaray'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe geçen sezon da Trabzonspor'un arkasında kalmıştı. Beşiktaş 14, Galatasaray 11 ve Trabzonspor da 9 kez ligi ikinci sırada bitirdi.

        HULL CİTY İLE KARŞILAŞACAK
        Hull City, temmuz ayında Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde kamp yapacak ve Fenerbahçe ile sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

        FENERBAHÇE'DE KUPA MESAİSİ
        Fenerbahçe, pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Günün tek idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jesus'un idman öncesi ve sonrası oyuncularla özel olarak görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.

        ARDA GÜLER DEĞERİNİ ARTIRDI
        Transfermarkt futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler değeri 4 milyon euro artırarak değerini 15 milyon euroya yükseltti. Genç yıldız Süper Lig'in en değerli 6. oyuncusu konumunda. Zirvede 27 milyon euroluk değeriyle Galatasaray'ın İtalya yıldızı Nicolo Zaniolo yer alıyor. Arda Güler, 18 yaş kategorisinde en değerli 4. futbolcu oldu.

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        Haberler Spor Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber
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