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    • Spor
    • 08.06.2023 22:14
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    • 08.06.2023 22:24
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    Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi! İlk tebrik Başkan Erdoğan'dan

    Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

    Pendikspor, Süper Lig’de

    Pendikspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Final mücadelesinde Bodrumspor'la karşı karşıya geldi. Karşılaşma Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar üstlendi. Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.



    Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri Adrien Regattin ile Rogerio Thuram kaydetti. Bodrumspor'un tek golü kendi kalesini havalandıran Hasan Hatipoğlu'ndan geldi. Akdeniz temsilcisinde Süleyman Özdamar, 61'inci dakikada kırmızı kart gördü.



    Samsunspor, Rizespor ve Pendikspor gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek.



    İLK TEBRİK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

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    Haberler Spor Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi! İlk tebrik Başkan Erdoğan'dan
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