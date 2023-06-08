Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi! İlk tebrik Başkan Erdoğan'dan





Samsunspor, Rizespor ve Pendikspor gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. pic.twitter.com/HYJPwwKzkx — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2023





İLK TEBRİK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.