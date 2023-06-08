Okan Buruk'tan çok sert Jorge Jesus sözleri! "Çok fazla lig görmüş bir adam değil"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu... İşte Buruk'un ifadelerinden öne çıkanlar:
"ŞAMPİYONLUĞUN BANA DENK GELMESİ..."
Uzun yıllar altyapı, A Takım, uzun yıllarda A Takım'da yaşadığım başarılar... Çok fazla kupa var. 7 tane şampiyonluk var içerisinde, UEFA Kupası, Süper Kupa var. Başarılar içerisinde bu ortama hazırlanan bir futbolcu oldum. Teknik direktörlük kariyerine başlayınca da aklınızda hep Galatasaray oluyor.
Bunun bana nasip olması çok doğru bir zamanlama ile oldu. Yeni bir yönetim geldi, kafa olarak çok uyuştuk. Erden Bey, başkanımız, yönetim kurulumuz çok değerli insanlardan oluşuyor. Hep 'inşallah doğru zamanda olsun' derdim, oldu. Benim için çok büyük mutluluktu. Bekliyordum, ne zaman olacağını bilmiyordum.