Kartal Glasgow Rangers’ın yıldız ismi Kamara'ya kancayı taktı! Yıldız oyuncu Şenol Güneş'in onayından da geçti...

Bu sezon 35 maçta forma giyen ve istikrarlı futboluyla dikkat çeken Kamara, 1 gol atarken 1 asist yaptı. Güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisi ile dikkat çeken Kamara için Şenol Güneş'in de onay verdiği belirtildi.

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