Kartal Glasgow Rangers’ın yıldız ismi Kamara'ya kancayı taktı! Yıldız oyuncu Şenol Güneş'in onayından da geçti...

İskoç medyası, Beşiktaş'ın, Glasgow Rangers'ın orta sahası Glen Kamara'yla ilgilendiğini duyurdu.
Footballscotland'da yer alan haberde Rangers teknik direktörü Michael Beale'nin, Beşiktaş'ın Kamara ile yakından ilgilendiğini bildirdiği ifade edildi.
Haberde 27 yaşındaki ön liberonun yaz aylarında takımdan ayrılmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı. Finlandiya Milli Takımı'nın formasını terleten oyuncunun son zamanlarda transferde pek çok takımın ilgisini çektiği ve Nice'in de oyuncu için transfer hamlesinde bulunabileceği vurgulandı.