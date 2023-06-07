Cimbom Norveçli golcüyü gözüne kestirdi! Botheim takasla bitecek...

4.2 MİLYON EURO ÖDEDİ

Galatasaray'ın sezon başında İtalya İkinci Lig ekibi Pisa'ya kiraladığı Morutan ise bu sezon 35 karşılaşmada görev aldı. 6 gol ve 8 asiste imza attı. 24 yaşındaki Romen oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cimbom, Morutan için 2021 yılında FCSB'ye 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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