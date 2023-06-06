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    • Spor
    • 06.06.2023 12:28
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    • 06.06.2023 12:53
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    ÖZEL | Aslan'a dev gelir! İşte Arsenal'in Sacha Boey teklifi

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon daha da iddialı bir kadro kurmak için arayışlara başlarken bir yandan da yıldız oyuncuları için pazarlıklarını sürdürüyor. Cimbom'da bu sezon başarılı bir grafik çizen Fransız sağ bek Sacha Boey ile ilgili son gelişmeler haberin devamında…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

    Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'yi evinde 3-0 mağlup ettikten sonra şampiyonluk kupasını NEF Stadı'nda havaya kaldırdı. Sarı-Kırmızılılar'da oyunculardan, teknik kadroya ve yönetime kadar herkesin ağzında gelecek sezon Avrupa'da başarı kelimesi vardı.
    Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

    Yönetim bu yaz, tıpkı geçen yaz olduğu gibi yıldız oyuncuları transfer ederek Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir giriş yapmak istiyor.
    Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

    ÇOK DEĞERLİ BİR KADRO KURACAĞIZ

    Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamayla iddialı bir kadro kurulacağının sinyallerini verdi.
        Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

        Timur, derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Kaliteli bir kadromuz var ancak Avrupa için yeterli değil. Çok değerli bir kadro kuracağız. Hedef Avrupa şampiyonluğu" diyerek yeni takviyelerin sinyalini verdi.
        Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

        TRANSFERDE ÖNCELİK TIELEMANS

        Sarı-Kırmızılılar'ın transferdeki önceliği ise Lecister City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans... 26 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık sözleşme kapsamında toplam 16 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talep ettiği öğrenilmişti. Sarı-Kırmızılılar, transferi daha uygun şartlara bitirmek için pazarlıklarına devam ediyor.
        Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

        KUTLAMALARI BELÇİKALI YILDIZA İZLETTİ

        Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarında sahaya elinde telefonla çıkması ve o anları birine izletmesi gündem olmuştu.
            Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

            Timur'un kutlamaları kime canlı olarak izlettiğini merak edilirken, telefonun diğer ucundaki ismin Youri Tielemans olduğu iddia edildi.
            Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

            ARSENAL BOEY'UN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

            Galatasaray, Tielemans transferi için çalışmalarını sürdürürken oyuncularına da Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelmeye devam ediyor.
            Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

            Sarı-Kırmızılılar'da bu sezon başarılı bir grafik çizen Sacha Boey, İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Arsenal'in takibinde.
                Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

                Londra temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için Galatasaray ile pazarlıklarını sürdürüyor.
                Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

                ARSENAL'İN SON TEKLİFİ 18 MİLYON EURO

                Galatasaray Yönetimi ve Arsenal'in bu hafta içerisinde görüşme gerçekleştireceği belirtildi. İngiliz ekibinin Galatasaray'a yaptığı son teklif bonuslarla birlikte 18 milyon euro. Ancak Sarı-Kırmızılılar kapıyı 25 milyon eurodan açtı. Pazarlık sonrası iki kulübün 20 milyon euro bandında el sıkışması bekleniyor.
                Galatasaray’a dev gelir! İşte Arsenal’in Sacha Boey teklifi

                SACHA BOEY'UN ALTERNATİFİ SANTOS

                Sacha Boey ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın hedefi Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Tiago Santos… Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Portekizli genç yıldız bu sezon 30 maçta forma giydi ve 6 asiste imza attı.

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                Fırsatçılar yine sahnede!
                Haberler Spor ÖZEL | Aslan'a dev gelir! İşte Arsenal'in Sacha Boey teklifi
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