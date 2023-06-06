ÖZEL | Aslan'a dev gelir! İşte Arsenal'in Sacha Boey teklifi

Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'yi evinde 3-0 mağlup ettikten sonra şampiyonluk kupasını NEF Stadı'nda havaya kaldırdı. Sarı-Kırmızılılar'da oyunculardan, teknik kadroya ve yönetime kadar herkesin ağzında gelecek sezon Avrupa'da başarı kelimesi vardı.
Yönetim bu yaz, tıpkı geçen yaz olduğu gibi yıldız oyuncuları transfer ederek Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir giriş yapmak istiyor.
ÇOK DEĞERLİ BİR KADRO KURACAĞIZ
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamayla iddialı bir kadro kurulacağının sinyallerini verdi.