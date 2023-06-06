ÖZEL | Aslan'a dev gelir! İşte Arsenal'in Sacha Boey teklifi

TRANSFERDE ÖNCELİK TIELEMANS



Sarı-Kırmızılılar'ın transferdeki önceliği ise Lecister City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans... 26 yaşındaki oyuncunun 4 yıllık sözleşme kapsamında toplam 16 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talep ettiği öğrenilmişti. Sarı-Kırmızılılar, transferi daha uygun şartlara bitirmek için pazarlıklarına devam ediyor.