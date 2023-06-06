Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan son hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

Bordo mavililerde hedef sahadan 3 puanla ayrılıp Bjelica'nın gelişiyle yakalanan çıkışı sürdürmek. Başakşehir ise kazanarak ligi 3 puan ile tamamlamak istiyor.

Başakşehir - Trabzonspor maçı öncesi konuk ekibin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba, Leo Duarte, Lima, Biglia, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Januzaj, Kenny, Figueiredo



Trabzonspor: Taha Tepe, Serkan, Hüseyin, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Doğucan, Emirhan, Visca, Bardhi, Arif Boşluk, Umut Bozok

FIRTINA 7 EKSİKLE ÇIKIYOR

Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ise ayrıldı. Karadeniz devinin, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

TREZEGUET VE UMUT RÜZGARI

28 maçta 11 gol atan ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un en skorer ismi olan Mısırlı kanat, bugün de Fırtına'nın en büyük kozlarından biri. Son haftalarda F.Bahçe, Karagümrük (2) ve Alanya maçlarını boş geçmeyen Trezeguet, Başakşehir'i de boş geçmek istemiyor. geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, son haftalarda çok formda. Giresun maçı sonrasında Alanyaspor filelerini de sarsan 26 yaşındaki forvet, bugün de görevinin başında.



