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    Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak görevi devraldı: "Çıta artık yükseklerde..."

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kasapoğlu’dan görevi devralırken, “Çıtayı yükselttiniz. Madalya sayısı, branş sayısı çok önemli başarılardı" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Haziram tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Çıta artık yükseklerde

    Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı. Bak, yaptığı açıklamada, "Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. 1 yıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız" dedi. Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılar için Kasapoğlu'nu tebrik eden Bak, "Çıtayı yükselttiniz. Oyuncularımızın madalya sayısı, branş sayısı çok önemli başarılardı. Sayın Bakanımız bu işlere çok önem verdi, 5 yılda güzel işler yaptı. Yapılacak çok iş var. Kasapoğlu'na ve görevi devreden bakanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Eski Bakan Kasapoğlu da "Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncularıyız. Liderimizle, kaptanımızla aynı yola baş koymuşuz" şeklinde konuştu.



    6-7 OYUNCU ARAMIZA KATILACAK
    Süper Lig'in son haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu. Hırvat hoca, "Takıma 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz. Tabii bu sayı aramızdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterir. Panathinaikos'tan Dimitrious Kourbelis aramıza katılacak" dedi. Bjelica şu ifadeleri kullandı: "Kourbelis, 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Bizim sistemimize uygun. Panathinaikos'ta son zamanlarda daha ofansif oynadı. Yunanistan Milli Takımı'nda da savunma pozisyonunda görev yaptı" diye konuştu.

    FUTBOLU BIRAKIYORUM
    Türk futbol tarihinin önemli golcülerinden biri olan Burak Yılmaz dün düzenlediği basın toplantısıyla futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Yılmaz, "4 büyük kulüpte oynamak tarihte iki futbolcuya nasip oldu. Hepsinin yeri ayrıdır. Galatasaray'da yaşadıklarım, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında bir futbolu yapması... Bunlar ne benim Beşiktaşlılığımı azaltır ne de başka bir şey. Galatasaray'da yaşadıklarım benim için çok ayrı" dedi. Yılmaz, "Şenol Güneş ile iyi ki 20 yaşındayken çalışmadım. O yaşta çalışsaydım muhtemelen hocayı delirtirdim" ifadelerini kullandı.


        ALMANYA'DANSUAT SERDAR İDDİASI
        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili bir iddia da Alman basınından geldi. Ünlü spor dergilerinden biri olan Kicker, Cimbom'un Hertha Berlin ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya talip olduğunu yazdı. Öte yandan bir başka Alman ekibi Mainz'ın da ilgilendiği orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.



        MOURİNHO KALMAK İSTİYOR
        İtalyan basını, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile adı sıkça anılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda kalmak istediğini yazdı. 60 yaşındaki teknik adamın kontratı 2024 yılında sona erecek.



        BU ŞOVU YAŞAMAK İÇİN GELİN!
        NEF Stadı'nda unutulmaz bir kupa gecesi yaşayan Galatasaray ortaya çıkan büyük coşkuyu transferde koz olarak kullanmayı planlıyor. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, transferde görüşülen tüm futbolcular ve menajerlerine şampiyonluk kutlamalarının görüntülerini gönderdi. Gece boyunca stat çevresi ve içinde drone çekimleri de yaptıran yönetimin böylece listedeki yıldızlara, "Bu şovu canlı yaşamak için bize gelin" mesajını verdiği belirtildi. Galatasaray yönetimi sezon başında da transfer ettiği birçok futbolcuyu ikna etmek için kulübün hedefleri ve projelerini anlatan özel dosyalar sunmuştu. Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur'un bu süreçle bizzat ilgilendiği de öğrenildi.



            10 NUMARAYA SON ADAY ARIBO
            Dries Mertens'in sezonun son bölümünde düşen performansı sonrası 10 numara transferini gündemine alan Galatasaray'ın listesine yeni bir isim girdi. Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo'yla yakından ilgilenmeye başladı. Sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Rangers'tan transfer edilen Aribo'nun Championship'te oynamak istemediği için takımdan ayrılacağı belirtiliyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Aribo 28 maçta 2 gol attı.



            EYÜP AYDIN NEF STADI'NDA
            Unutulmaz şampiyonluk kutlamasının sürpriz bir konuğu vardı. Alman devi Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen Eyüp Aydın da Nef Stadı'ndaydı. Yaşanan bu gelişme transfer iddialarını da beraberinde getirdi. 18 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon 24 maçta forma giyerken 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



            BEKLEMEYELİM HEMEN GÖNDERELİM
            Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenilmesi ve son derece silik bir futbol ortaya koymasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim acil koduyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı toplantıda eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Fenerbahçeli yöneticilerin çoğunluğu teknik patron Jorge Jesus'un vakit kaybetmeden hemen gönderilmesini istedi. Toplantıda, "Jesus'un hemen gönderilmesi gerekiyor. Yoksa Türkiye Kupası finaline Jesus'la çıkarsak o maçı da kaybederiz" ifadelerinin geçtiği de gelen haberler arasında. Toplantının son derece gergin bir ortamda geçtiği ve yeni teknik adamın belirlenmesi için vakit kaybedilmemesi gerektiğinin altının çizildiği de öğrenildi.



                EFES FENER'İ SON SANİYEDE MAĞLUP ETTİ
                Erkekler Basketbol Ligi play-off yarı final serisi 2. maçında A. Efes, F.Bahçe'yi son saniyede Clyburn'ün üçlüğü ile 92-90 yendi ve seriyi 1-1 yaptı. 3. maç yarın 20.00'de Sinan Erdem'de olacak.



                TÜRKİYE KUPASI FİNALİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN
                Fenerbahçe ile Başakşehir'in 11 Haziran'da yapacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçın hakemleri dijital atama ile belirlendi. Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral yardımcı hakem olacak.


                SÜPER LİG'DE İKİ HEYECAN
                Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün Karagümrük evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Günün diğer maçında Sivasspor, Kayserispor'u konuk edecek. İki maç da saat 17.00'de başlayacak.

                BENZEMA'DAN ÇILGIN İMZA
                İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Fransız golcü Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad ile 2+1 yılığına anlaştı. Benzema yıllık 200 milyon, 3 yılda ise 600 milyon euro kazanacak.


                MİAMİ SERİYİ 1-1 YAPTI
                NBA'de final serisinin ikinci maçında Miami, deplasmanda Denver'ı 111-108 yenip seride durumu 1-1'e getirdi. Miami'de Vincent 23 sayı 3 asist, Denver'de ise Nikola Jokic 41 sayı 11 ribaunt üretti.

                ORTA ALANA PORTAKAL
                Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, orta saha pozisyonuna takviye yapacak. Atiba Hutchinson'ın vedasının ardından bu bölge için alternatif isimleri de değerlendiren Kartal ile ilgili Hollanda'dan dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

                KARTAL HAYE'Yİ İZLEDİ
                Hollanda basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Eredivisie'nin köklü takımlarından Heerenveen'de forma giyen Thom Haye'yi renklerine bağlamak istiyor. Siyah-Beyazlı yetkililerin, Twente- Heerenven maçını tribünden takip ettiği ve 28 yaşındaki futbolcuyu izlediği de ifade edildi. Fransız ekibi Toulouse'un da ilgilendiği belirtilen Thom Haye, kısa bir süre önce ülkesinin basınına verdiği röportajda kariyerinde yeni bir sayfa açma arzusunda olduğunu açıklamıştı.

                PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO
                2 milyon euro değeri biçilen ve kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan Haye, Heerenveen'de 52 maçta 3 gol, 8 asist kaydetti

                TRABZONSPOR 3 PUAN ARIYOR
                Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Bordo-Mavililer, Başakşehir maçına 16 yerli ve 3 yabancı futbolcu ile çıkacak.


                1. LİG'DE FİNAL BİTİGEN'İN
                Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off final maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Müsabaka 8 Haziran Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.


                İBRA'DAN VERONA'YA SALVO
                Zlatan Ibrahimovic, Milan taraftarına veda ederken, kendisini ıslıklayan Hellas Verona taraftarlarını rencide etti. İbrahimovic "Islıklayın, ıslıklayın! Bu sizin için yılın anısı! Beni izleyebiliyorsunuz" dedi.


                MENSAH VE GAVRANOVİC GİTTİ
                Süper Lig ekibi Kayserispor'da kaleci Cenk Gönen'den sonra Ganalı orta saha Bernard Mensah ile İsviçreli golcü Mario Gavranovic takımdan ayrıldı. Bu oyuncular, liginson haftasındaki Sivas maçında oynamayacak.

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