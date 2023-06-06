Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak görevi devraldı: "Çıta artık yükseklerde..."





TÜRKİYE KUPASI FİNALİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN

Fenerbahçe ile Başakşehir'in 11 Haziran'da yapacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçın hakemleri dijital atama ile belirlendi. Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral yardımcı hakem olacak.



SÜPER LİG'DE İKİ HEYECAN

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün Karagümrük evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Günün diğer maçında Sivasspor, Kayserispor'u konuk edecek. İki maç da saat 17.00'de başlayacak.



BENZEMA'DAN ÇILGIN İMZA

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Fransız golcü Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad ile 2+1 yılığına anlaştı. Benzema yıllık 200 milyon, 3 yılda ise 600 milyon euro kazanacak.



MİAMİ SERİYİ 1-1 YAPTI

NBA'de final serisinin ikinci maçında Miami, deplasmanda Denver'ı 111-108 yenip seride durumu 1-1'e getirdi. Miami'de Vincent 23 sayı 3 asist, Denver'de ise Nikola Jokic 41 sayı 11 ribaunt üretti.



ORTA ALANA PORTAKAL

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, orta saha pozisyonuna takviye yapacak. Atiba Hutchinson'ın vedasının ardından bu bölge için alternatif isimleri de değerlendiren Kartal ile ilgili Hollanda'dan dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

KARTAL HAYE'Yİ İZLEDİ

Hollanda basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Eredivisie'nin köklü takımlarından Heerenveen'de forma giyen Thom Haye'yi renklerine bağlamak istiyor. Siyah-Beyazlı yetkililerin, Twente- Heerenven maçını tribünden takip ettiği ve 28 yaşındaki futbolcuyu izlediği de ifade edildi. Fransız ekibi Toulouse'un da ilgilendiği belirtilen Thom Haye, kısa bir süre önce ülkesinin basınına verdiği röportajda kariyerinde yeni bir sayfa açma arzusunda olduğunu açıklamıştı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

2 milyon euro değeri biçilen ve kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan Haye, Heerenveen'de 52 maçta 3 gol, 8 asist kaydetti



TRABZONSPOR 3 PUAN ARIYOR

Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Bordo-Mavililer, Başakşehir maçına 16 yerli ve 3 yabancı futbolcu ile çıkacak.



1. LİG'DE FİNAL BİTİGEN'İN

Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off final maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Müsabaka 8 Haziran Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.



İBRA'DAN VERONA'YA SALVO

Zlatan Ibrahimovic, Milan taraftarına veda ederken, kendisini ıslıklayan Hellas Verona taraftarlarını rencide etti. İbrahimovic "Islıklayın, ıslıklayın! Bu sizin için yılın anısı! Beni izleyebiliyorsunuz" dedi.



MENSAH VE GAVRANOVİC GİTTİ

Süper Lig ekibi Kayserispor'da kaleci Cenk Gönen'den sonra Ganalı orta saha Bernard Mensah ile İsviçreli golcü Mario Gavranovic takımdan ayrıldı. Bu oyuncular, liginson haftasındaki Sivas maçında oynamayacak.