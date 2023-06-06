Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak görevi devraldı: "Çıta artık yükseklerde..."

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı. Bak, yaptığı açıklamada, "Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. 1 yıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız" dedi. Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılar için Kasapoğlu'nu tebrik eden Bak, "Çıtayı yükselttiniz. Oyuncularımızın madalya sayısı, branş sayısı çok önemli başarılardı. Sayın Bakanımız bu işlere çok önem verdi, 5 yılda güzel işler yaptı. Yapılacak çok iş var. Kasapoğlu'na ve görevi devreden bakanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Eski Bakan Kasapoğlu da "Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncularıyız. Liderimizle, kaptanımızla aynı yola baş koymuşuz" şeklinde konuştu.
6-7 OYUNCU ARAMIZA KATILACAK
Süper Lig'in son haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu. Hırvat hoca, "Takıma 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz. Tabii bu sayı aramızdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterir. Panathinaikos'tan Dimitrious Kourbelis aramıza katılacak" dedi. Bjelica şu ifadeleri kullandı: "Kourbelis, 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Bizim sistemimize uygun. Panathinaikos'ta son zamanlarda daha ofansif oynadı. Yunanistan Milli Takımı'nda da savunma pozisyonunda görev yaptı" diye konuştu.
FUTBOLU BIRAKIYORUM
Türk futbol tarihinin önemli golcülerinden biri olan Burak Yılmaz dün düzenlediği basın toplantısıyla futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Yılmaz, "4 büyük kulüpte oynamak tarihte iki futbolcuya nasip oldu. Hepsinin yeri ayrıdır. Galatasaray'da yaşadıklarım, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında bir futbolu yapması... Bunlar ne benim Beşiktaşlılığımı azaltır ne de başka bir şey. Galatasaray'da yaşadıklarım benim için çok ayrı" dedi. Yılmaz, "Şenol Güneş ile iyi ki 20 yaşındayken çalışmadım. O yaşta çalışsaydım muhtemelen hocayı delirtirdim" ifadelerini kullandı.