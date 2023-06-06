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    • 06.06.2023 12:20
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    • 06.06.2023 12:20
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    Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi.

    takvim.com.tr
    Milwaukee Bucks’ta başantrenörlüğe Adrian Griffin getirildi
    Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Griffin ile başantrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

    İlk başantrenörlük deneyimini yaşayacak Griffin, 15 yıllık yardımcı antrenörlük kariyerinde Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder ve son olarak Toronto Raptors'ta görev aldı.

    Normal sezonu 58 galibiyet, 24 mağlubiyetle NBA'in en başarılıtakımı olarak tamamlayan Bucks, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde Miami Heat'e 4-1 yenilerek elenmişti. Bucks, 5 sezondur takımın başında bulunan Mike Budenholzer'ın görevine geçen ay son vermişti.
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