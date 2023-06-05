Şampiyon Teknik adam Okan Buruk manşeti bu sözlerle verdi: "Kaç kupa oldu hatırlamıyorum"





MUHTEŞEM İKİLİ YİNE DUVAR ÖRDÜ

G.Saray'da muhteşem bir sezon geçiren ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Victor Nelsson, 84. dakikada kenara geldi. Danimarkalı futbolcu yine harika oynadı ve rakip hücumculara bu maçta da nefes aldırmadı.

KOÇ'A NAZİRE YAPTI

Nelsson'un partneri Abdülkerim Bardakcı da mükemmeldi... Sezon başında F.Bahçe'nin istediği ancak Ali Koç'un, "Sen o kadar eder misin?" dediği Bardakcı futboluyla nazire yaptı. F.Bahçe 90 dakika boyunca isabetli şut bile atamadı.