Şampiyon Teknik adam Okan Buruk manşeti bu sözlerle verdi: "Kaç kupa oldu hatırlamıyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Teknik direktör olarak Galatasaray'da ilk kupam, toplamı hatırlamıyorum... Galatasaray'ın kazandığı her kupa değerli. 2023'te 23. şampiyonluk. 3-0'lık bir galibiyetle bitirdik" diye konuştu.
İKİNCİLİK YARIŞI DEVAM EDİYOR
Okan Buruk şöyle bitirdi: Etkileyici bir oyun oynadık. Bugün de sezonun geri kalanında da iyi olan kazandı. Ama yine söylüyorum hem Fenerbahçe hem Beşiktaş iyi şeyler yaptı, 2.'lik yarışı sürüyor.
TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN...
Bu ligin lokomotifi Galatasaray. Her maçta stadyumu dolduran taraftarımızla birlikte çok daha iyi maçlar çıkarıyoruz. Tekrardan onlara teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz destek verdiler.
JESUS'UN YAPTIĞI SAYGISIZLIK
Jorge Jesus'un basın toplantısına çıkmamasını eleştiren Okan Buruk, "Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı.