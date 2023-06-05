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    Şampiyon Teknik adam Okan Buruk manşeti bu sözlerle verdi: "Kaç kupa oldu hatırlamıyorum"

    “Teknik direktör olarak Galatasaray’da ilk kupam, toplamı hatlıarmıyorum... Galatasaray’ın kazandığı her kupa değerli. 2023’te 23. şampiyonluk. 3-’0lık galibiyetle bitirdik”

    Kaç kupa oldu hatırlamıyorum

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu. Başarılı hoca, "Teknik direktör olarak Galatasaray'da ilk kupam, toplamı hatırlamıyorum... Galatasaray'ın kazandığı her kupa değerli. 2023'te 23. şampiyonluk. 3-0'lık bir galibiyetle bitirdik" diye konuştu.



    İKİNCİLİK YARIŞI DEVAM EDİYOR
    Okan Buruk şöyle bitirdi: Etkileyici bir oyun oynadık. Bugün de sezonun geri kalanında da iyi olan kazandı. Ama yine söylüyorum hem Fenerbahçe hem Beşiktaş iyi şeyler yaptı, 2.'lik yarışı sürüyor.



    TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN...
    Bu ligin lokomotifi Galatasaray. Her maçta stadyumu dolduran taraftarımızla birlikte çok daha iyi maçlar çıkarıyoruz. Tekrardan onlara teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz destek verdiler.



    JESUS'UN YAPTIĞI SAYGISIZLIK
    Jorge Jesus'un basın toplantısına çıkmamasını eleştiren Okan Buruk, "Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı.



        MUHTEŞEM İKİLİ YİNE DUVAR ÖRDÜ
        G.Saray'da muhteşem bir sezon geçiren ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Victor Nelsson, 84. dakikada kenara geldi. Danimarkalı futbolcu yine harika oynadı ve rakip hücumculara bu maçta da nefes aldırmadı.

        KOÇ'A NAZİRE YAPTI
        Nelsson'un partneri Abdülkerim Bardakcı da mükemmeldi... Sezon başında F.Bahçe'nin istediği ancak Ali Koç'un, "Sen o kadar eder misin?" dediği Bardakcı futboluyla nazire yaptı. F.Bahçe 90 dakika boyunca isabetli şut bile atamadı.



        ULUBATLI SOUNESS BAYRAKLA ÇIKTI
        Şampiyonluk kutlamasının özel misafiri Greame Souness'tı. Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe stadının ortasına bayrak diken ve 'Ulubatlı' unvanını alan 70 yaşındaki İskoç hoca, Nef Stadyumu'na bayrakla çıkarak tribünlere nostalji yaşattı.



        DERBİ KRALI OKAN BURUK
        Okan Buruk, lig tarihinde G.Saray'ın başında Fatih Terim'in (2012/13) ardından bir sezonda iç sahada çıktığı üç derbiyi de kazandı.

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        Haberler Spor Şampiyon Teknik adam Okan Buruk manşeti bu sözlerle verdi: "Kaç kupa oldu hatırlamıyorum"
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