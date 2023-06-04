Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a ceza yolda! Tecrübeli teknik adamdan şoke eden hareket





Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

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