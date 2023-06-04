Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a ceza yolda! Tecrübeli teknik adamdan şoke eden hareket

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, son maçını kazanarak 77 puana ulaşan 3. sıradaki Beşiktaş ile aynı puanda kaldı.
JORGE JESUS BASIN TOPLANTISINA KATILMADAN AYRILDI I VİDEO İZLE
JORGE JESUS'A CEZA YOLDA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadan Nef Stadyumu'ndan ayrıldı. Jorge Jesus ve Fenerbahçe'ye bu gelişmenin ardından TFF talimatlarına göre ceza gelecek.
JORGE JESUS BU SEZON DERBİ KAZANAMADI
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yenik ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.