Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kartal formunu buldu: Beşiktaş'ta 7 futbolcu deneyimli hocanın gelmesiyle birlikte uçuşa geçti!

    Beşiktaş’ta Şenol Güneş hem takıma hem de yıldızlara dokundu. Cenk ve Aboubakar gol makinesine, Masuaku ligin en iyi sol beklerinden birine dönüştü. Mert, Gedson, Redmond ve Salih de Güneş ile yeniden doğdu.

    Hepsine güneş doğdu

    Kasımpaşa'yı 5-2 yenip üst üste 7. galibiyetini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu etkisi, futbolcuların performansına da yansıdı. Cenk Tosun ve Mert Günok başta olmak üzere 7 isim takımın çıkışında büyük rol oynadı.

    GOLCÜLER FORM TUTTU
    Ligde 15 gol atan Cenk Tosun, Valerien Ismael döneminde 1 gol üretebilirken, geri kalan 14 golünü Şenol Güneş döneminde kaydetti.

    Son 3 haftada da gol atan tecrübeli isim, gol makinesine dönüştü. Bir diğer golcü Vincent Aboubakar da 14 maçta 12 gol, 1 asist kaydetti.

    Sezonun ilk döneminde suskun kalan Nathan Redmond, Şenol Güneş'le ivme kazanıp 5 gol, 5 asiste ulaştı.

        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı
        Haberler Spor Kartal formunu buldu: Beşiktaş'ta 7 futbolcu deneyimli hocanın gelmesiyle birlikte uçuşa geçti!
            loading
            SON DAKİKA