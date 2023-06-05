Kartal formunu buldu: Beşiktaş'ta 7 futbolcu deneyimli hocanın gelmesiyle birlikte uçuşa geçti!

Kasımpaşa'yı 5-2 yenip üst üste 7. galibiyetini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu etkisi, futbolcuların performansına da yansıdı. Cenk Tosun ve Mert Günok başta olmak üzere 7 isim takımın çıkışında büyük rol oynadı.
GOLCÜLER FORM TUTTU
Ligde 15 gol atan Cenk Tosun, Valerien Ismael döneminde 1 gol üretebilirken, geri kalan 14 golünü Şenol Güneş döneminde kaydetti.
Son 3 haftada da gol atan tecrübeli isim, gol makinesine dönüştü. Bir diğer golcü Vincent Aboubakar da 14 maçta 12 gol, 1 asist kaydetti.
Sezonun ilk döneminde suskun kalan Nathan Redmond, Şenol Güneş'le ivme kazanıp 5 gol, 5 asiste ulaştı.