Kartal formunu buldu: Beşiktaş'ta 7 futbolcu deneyimli hocanın gelmesiyle birlikte uçuşa geçti!

GEDSON VE SALİH

Kartal'da iyi bir hava yakalayan Gedson Fernandes, formunu artırdı ve 2 gol, 4 asist üretti. Ismael döneminde 1 gol atan Salih Uçan, Şenol Güneş döneminde 2 gol daha attı. 2 gol, 6 asistle Masuaku, ligin en iyi sol beklerinden biri haline geldi. Mert Günok ise yakaladığı çıkışla Milli Takım'da as kaleci oldu.

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