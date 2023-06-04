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    • Spor
    • 04.06.2023 14:40
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    • 04.06.2023 14:47
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    ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson'un yerine sürpriz isim

    Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'da yönetim kadroyu hazırlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılardan ayrılması beklenen Victor Nelsson'un alternatifi hazırlandı. Danimarkalı stoperin yerine Premier Lig'den düşen Southampton'ın hangi yıldızı düşünülüyor? Detaylar haberimizde...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

    Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılı kulüp, temmuz ayında Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi maçına eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor. Başkanvekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk, ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmakta geç kalmamayı hedefliyor. Cimbom'da transfer olması beklenen isimlerin başında Victor Nelsson yer alıyor.

    ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

    ZOR İKNA EDİLMİŞTİ

    Sezon başında ismi Sevilla ile anılan Victor Nelsson, transferin son günlerinde verilen uğraşlarla takımda kalmıştı. 24 yaşındaki Danimarkalı stoperle aldığı ücret artırılarak yeni sözleşme yapılırken, sözleşmesinde ise 25 milyon Euro'luk çıkış maddesi yeniden konmuştu. Nelsson'a, "Bu yıl şampiyon olmamız çok önemli. Gelecek sezon başında ayrılmak istersen konuşuruz" diyerek yeniden el sıkışılmıştı.
    ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

    MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ

    Yeni kontrat ile sahaya yeniden konsantre olan Nelsson, Süper Lig'de 32, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı. 1 gol, 1 asistle oynayan Nelsson, Abdülkerim Bardakçı ile harika bir uyum sağladı. Galatasaray, sezonun en az gol yiyen takımlarının başında yer alırken, Nelsson yaptığı kritik müdahalelerle şampiyonlukta çok önemli rol oynadı.

        ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

        25 MİLYON EURO'YU GETİREN ALIR

        Nelsson için sezon başında Sevilla 15 milyon Euro civarında bir teklifle kapıyı çaldı ancak Galatasaray izin vermedi. Sarı-Kırmızılı kulüp, 25 milyon Euro'luk çıkış maddesini koz olarak kullanırken, ilgili kulüplere bu miktardan daha aşağı düşmeyeceklerini belirtti.

        ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

        EN CİDDİ ALICI TOTTENHAM

        Premier Lig'in kalburüstü takımlarından Tottenham, gözünü Nelsson'a dikti. Hem savaşçı kimliği hem de çabukluğuyla Premier Lig futboluna uygun olarak görülen Nelsson'un sezonun bitimiyle ayrılma ihtimalinin büyük olduğu ifade ediliyor.

        ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

        YERİNE SOUTHAMPTAN'DAN BİRİ GELİYOR

        Premier Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaramayan Southampton'da, takımın en değerli 8. ismi olan Mohammed Salisu'nun ismi Galatasaray ile anılmaya başlandı. 18 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki Ganalı futbolcu, Nelsson'un alternatifi olarak belirlendi.

            ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

            BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI

            Southampton'da bu sezon 22'si Premier Lig, 1'i FA Cup ve 5'i EFL olmak üzere 28 maçta yer alan Salisu, 2 bin 440 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı ve 6 sarı kart gördü. Ağustos 2020'de İspanyol kulübü Real Valladolid'den 12 milyon Euro'ya transfer edilen Salisu, transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.

            ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

            6 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

            1999 doğumlu oyuncu, Gana A Milli Takım formasını 6 kez terletirken, 2 kere de fileleri sarsmayı başardı. Futbola ülkesinde African Tallent'te başlayan Salisu, 2017'de Valladolid'e geldi. 2020'de ise İngiltere'ye uçtu. 1.88 boyundaki stoperin hızlı olması, hücum futbolunu seven takımlar için en önemli özellik olarak dikkat çekiyor.
            ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

            AVRUPA'DAKİ TAKIMLAR PEŞİNDE

            Mohammed Salisu'yu Avrupa'da yer alan birçok takımın takip ettiği ve takımdan ayrılması durumunda transfer etmeyi istediği de gelen haberler arasında yer aldı.
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            Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson'un yerine sürpriz isim
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