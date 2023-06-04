ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI



Southampton'da bu sezon 22'si Premier Lig, 1'i FA Cup ve 5'i EFL olmak üzere 28 maçta yer alan Salisu, 2 bin 440 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı ve 6 sarı kart gördü. Ağustos 2020'de İspanyol kulübü Real Valladolid'den 12 milyon Euro'ya transfer edilen Salisu, transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.