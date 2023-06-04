ÖZEL | Galatasaray hedefini belirledi! Nelsson’un yerine sürpriz isim

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılı kulüp, temmuz ayında Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi maçına eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor. Başkanvekili Erden Timur ile Teknik Direktör Okan Buruk, ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerini doldurmakta geç kalmamayı hedefliyor. Cimbom'da transfer olması beklenen isimlerin başında Victor Nelsson yer alıyor.
ZOR İKNA EDİLMİŞTİ
Sezon başında ismi Sevilla ile anılan Victor Nelsson, transferin son günlerinde verilen uğraşlarla takımda kalmıştı. 24 yaşındaki Danimarkalı stoperle aldığı ücret artırılarak yeni sözleşme yapılırken, sözleşmesinde ise 25 milyon Euro'luk çıkış maddesi yeniden konmuştu. Nelsson'a, "Bu yıl şampiyon olmamız çok önemli. Gelecek sezon başında ayrılmak istersen konuşuruz" diyerek yeniden el sıkışılmıştı.
MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ
Yeni kontrat ile sahaya yeniden konsantre olan Nelsson, Süper Lig'de 32, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı. 1 gol, 1 asistle oynayan Nelsson, Abdülkerim Bardakçı ile harika bir uyum sağladı. Galatasaray, sezonun en az gol yiyen takımlarının başında yer alırken, Nelsson yaptığı kritik müdahalelerle şampiyonlukta çok önemli rol oynadı.