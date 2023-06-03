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    • 03.06.2023 18:00
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    • 03.06.2023 21:23
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    Trabzonspor sahasında farklı kazandı!

    Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor bu sezon son kez taraftarının karşısına çıktı. Alanyaspor'u konuk eden Fırtına, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri Trezeguet, Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut Bozok kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Umut Güneş ile geldi. Konuk ekipte Fatih Aksoy 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sezon sonunda futbolcu bırakacağını duyuran Marek Hamsik, Akyazı'da taraftarlara veda etti.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor sahasında farklı kazandı!

    Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor bu sezon son kez taraftarının karşısına çıktı.

    Alanyaspor'u konuk eden Fırtına, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri Trezeguet, Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut Bozok kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Umut Güneş ile geldi.

    Konuk ekipte Fatih Aksoy 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Sezon sonunda futbolcu bırakacağını duyuran Marek Hamsik, Akyazı'da taraftarlara veda etti.
    Trabzonspor sahasında farklı kazandı!

    3 FARKLI İSİM

    Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 4-2 kazandığı Bitexen Giresunspor maçının 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

    Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı ve Denswil sakatlıkları nedeniyle Akdeniz temsilcisi karşısında görev almadı. Kiralık oyuncu Lazar Markovic de kadroda yer almadı.

    Teknik direktör Nenad Bjelica stoperde Denswil ve Bartra'nın yokluğunda genç oyuncu Taha Altıkardeş'e ilk 11'de görev verdi. Bordo-mavili takıma geçen sezon başında gelen oyuncu, ilk kez 11'de forma şansı buldu.

    Karadeniz ekibinde kaleci Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Muhammet Taha Tepe görev alırken Bardhi'nin yerine de Marek Hamsik oynadı.

    Alt yapıdan Efe Yıldırım ile Ali Yılmaz da maç kadrosuna dahil edildi.
    Trabzonspor sahasında farklı kazandı!

    HAMSİK'İN TRABZON'DA SON MAÇI

    Trabzonspor'da hafta içinde futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, Trabzon'daki son maçına çıktı.

    Corendon Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkan Hamsik, ilk 11'de kaptan olarak görev yaptı.

    Taraftarlar, maç öncesi sevgi gösterisinde bulundukları Marek Hamsik'i alkışlarken Slovak oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi.
        Trabzonspor sahasında farklı kazandı!

        TARAFTARIN İLGİSİ AZ

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Bu sezon Avrupa, Türkiye Kupası ve Ligde hedeflerini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibinin son maçında tribünlerde büyük boşluklar olduğu gözlendi.
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