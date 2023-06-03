Trabzonspor sahasında farklı kazandı!

Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor bu sezon son kez taraftarının karşısına çıktı.

Alanyaspor'u konuk eden Fırtına, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri Trezeguet, Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut Bozok kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Umut Güneş ile geldi.

Konuk ekipte Fatih Aksoy 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sezon sonunda futbolcu bırakacağını duyuran Marek Hamsik, Akyazı'da taraftarlara veda etti.