Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dün geceki derbinin ardından Ali Koç radikal bir karara imza attı!

    Derbideki kötü futbol Başkan Ali Koç'u isyan ettirdi. Jesus maç sonu konuşmadı. Başkan Ali Koç, Jesus’u kupa finali sonrası gönderme kararı aldı. Adaylar Montella, Avcı ve Yalçın.

    Jesus the end

    Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Nef Stadyumu'nda ligin ilk yarısında olduğu gibi 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, ortaya konan futbola isyan etti. Başkan Ali Koç'un dün geceki derbinin ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile devam etmeme kararı aldı.



    TOPLANTIYA ÇIKMADI
    Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Jesus ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Maçı isabetli şut atamadan tamamlayan Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu kötü futbolun ardından Koç'un alternatif teknik adamlarla görüşmelerin hızlandırılmasına karar verdiği de gelen haberler arasında.

    G.Saray maçı sonrası toplantıya katılmayan Jorge Jesus'un futbolcularla arasının iyi olmadığı ve bazı futbolcuların Portekizli teknik adamı yönetime şikayet ettiği de yazılıp çizilmişti. Yeni hoca adaylarının Adana Demirspor teknik direktörü Montella, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında İtalyan teknik adam Montella'nın öncelikli olduğu ifade ediliyor.



    ŞOK İDDİA: KİNG& CRESPO'YA DÜĞÜN İZNİ
    Fenerbahçe şok bir iddia ile çalkalandı. Miguel Crespo ve Joshua King'in düğünleri olduğu gerekçesiyle önümüzdeki hafta pazar günü Medipol Başakşehir ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynamayacakları iddia edildi. Crespo, dün geceki derbide de sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik ekibin kararı ile maç kadrosunda yer almadı.



        FENERBAHÇE SEZONU 7 KIRMIZIYLA BİTİRDİ
        Dün geceki derbide Luan Peres karşılaşmanın 2. yarısında Zaniolo'yu düşürdüğü pozisyonun ardından direkt kırmızı kart gördü. Brezilyalı savunma oyuncunun kırmızı görmesiyle bu sezon Fenerbahçe 7. kez maçı eksik tamamlamış oldu.

        TARAFTAR SAMANDIRA'YI BASTI
        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivartli taraftarlar çok kızgındı. Hem alınan kötü sonuç hem da ortaya konun sönük futbol Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Derbi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar hem Samandıra Tesisleri hem de Ülker Stadı'nın önünde toplanmaya başladı. Yönatime ve futbolculara büyük öfke vardı. Başkan Ali Koç ve yönetim istifaya davet edildi. Samandıra'da Can Bartu Tesisleri'nin önünde güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi. Bu arada teknik direktör Jesus'a da tepkiler vardı. Sezon başında Fenerbahçeli taraftarların adeta sevgilisi olan Portekizli teknik adama da büyük tepki gösterildi.

        DERBİLERDE KAYBOLDU
        Teknik direktör Jesus'un Fenerbahçe'si Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında galibiyet yüzü görmedi. Jesus'un takımı, 4 maçın 3'ünü kaybederken, sadece 1 beraberlik aldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı
        Haberler Spor Dün geceki derbinin ardından Ali Koç radikal bir karara imza attı!
            loading
            SON DAKİKA