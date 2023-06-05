Dün geceki derbinin ardından Ali Koç radikal bir karara imza attı!

Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Nef Stadyumu'nda ligin ilk yarısında olduğu gibi 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, ortaya konan futbola isyan etti. Başkan Ali Koç'un dün geceki derbinin ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile devam etmeme kararı aldı.
TOPLANTIYA ÇIKMADI
Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Jesus ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Maçı isabetli şut atamadan tamamlayan Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu kötü futbolun ardından Koç'un alternatif teknik adamlarla görüşmelerin hızlandırılmasına karar verdiği de gelen haberler arasında.
G.Saray maçı sonrası toplantıya katılmayan Jorge Jesus'un futbolcularla arasının iyi olmadığı ve bazı futbolcuların Portekizli teknik adamı yönetime şikayet ettiği de yazılıp çizilmişti. Yeni hoca adaylarının Adana Demirspor teknik direktörü Montella, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında İtalyan teknik adam Montella'nın öncelikli olduğu ifade ediliyor.
ŞOK İDDİA: KİNG& CRESPO'YA DÜĞÜN İZNİ
Fenerbahçe şok bir iddia ile çalkalandı. Miguel Crespo ve Joshua King'in düğünleri olduğu gerekçesiyle önümüzdeki hafta pazar günü Medipol Başakşehir ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynamayacakları iddia edildi. Crespo, dün geceki derbide de sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik ekibin kararı ile maç kadrosunda yer almadı.