Dün geceki derbinin ardından Ali Koç radikal bir karara imza attı!

Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Nef Stadyumu'nda ligin ilk yarısında olduğu gibi 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, ortaya konan futbola isyan etti. Başkan Ali Koç'un dün geceki derbinin ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile devam etmeme kararı aldı.





TOPLANTIYA ÇIKMADI

Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Jesus ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Maçı isabetli şut atamadan tamamlayan Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu kötü futbolun ardından Koç'un alternatif teknik adamlarla görüşmelerin hızlandırılmasına karar verdiği de gelen haberler arasında.