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    • Spor
    • 03.06.2023 18:01
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    • 03.06.2023 21:23
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    Beşiktaş Fenerbahçe'yi yakaladı!

    Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Kartal sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 2. sıradaki Fenerbahçe'yi yakaladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Gedson, Cenk, Aboubakar, Tayfur Bingöl ve Atiba kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri Aytaç ve Donk'tan geldi.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Fenerbahçe’yi yakaladı!

    Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Kartal sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 2. sıradaki Fenerbahçe'yi yakaladı.

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Gedson, Cenk, Aboubakar, Tayfur Bingöl ve Atiba kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri Aytaç ve Donk'tan geldi.
    Beşiktaş Fenerbahçe’yi yakaladı!

    GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK!

    Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan son maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

    Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.

    Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.
    Beşiktaş Fenerbahçe’yi yakaladı!

    KADROYA GENÇ TAKVİYESİ

    Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.

    Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.
        Beşiktaş Fenerbahçe’yi yakaladı!

        MULEKA 12 HAFTA SONRA 11'DE

        Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka 12 hafta sonra 11'de kendine yer buldu.

        Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11 kişilik kadroda sahaya çıkan Muleka, daha sonra oynanan karşılaşmalarda oyuna sonra dahil olmuştu.
        Beşiktaş Fenerbahçe’yi yakaladı!

        TRİBÜNLERDE GERGİNLİK YAŞANDI

        Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

        Siyah-beyazlı takımın taraftarları ayrıca maç öncesi Ahmet Nur Çebi için istifa tezahüratında bulundu.
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