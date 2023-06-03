Beşiktaş Fenerbahçe’yi yakaladı!

Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Kartal sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 2. sıradaki Fenerbahçe'yi yakaladı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Gedson, Cenk, Aboubakar, Tayfur Bingöl ve Atiba kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri Aytaç ve Donk'tan geldi.
GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan son maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.
Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.
Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.
KADROYA GENÇ TAKVİYESİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.