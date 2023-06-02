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    Trabzon'da bir Yunan daha! Kourbelis imzaya geliyor...

    Panathinaikos’tan ayrılan 29 yaşındaki Yunan orta saha bugün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşecek. Kourbelis'in transfer ücretinde imza parasının olmadığı ve yıllık 900 bin Euro kazanacağı belirtildi.

    Kourbelis imzaya geliyor

    Trabzonspor geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmasındaki en kilit rollerden biri olarak gördüğü, "Transferleri kampa yetiştirme" planlamasını bu yılda uygulamaya sokacak. Bordo-Mavililer bu kapsamda ilk transferini de sonuçlandırdı.

    Panathinaikos'un Yunan orta saha oyuncusu ve kaptanı Dimitrios Kourbelis ile her konuda anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki Yunan oyuncu bugün İstanbul'a gelecek ve ardından hemen sağlık kontrolünden geçecek.

    3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
    Sağlık kontrolünün ardından ise Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelecek olan Kourbelis, burada 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Kourbelis'in transfer ücretinde imza parasının olmadığı ve yıllık 900 bin Euro kazanacağı belirtildi.

        Bu transfer sürecinde Bordo-Mavili takımın kadrosunda bulunan Yunan yıldızlar Bakasetas ve Siopis'in şehir ve takım hakkında bu oyuncuya oldukça olumlu referanslar verdiği öğrenildi. Teknik Direktör Nenad Bjelica ile de görüşen Kourbelis'in, "Yeni bir macera için oldukça heyecanlıyım. Gelecek sezon için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim" dediği öğrenildi.

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        Haberler Spor Trabzon'da bir Yunan daha! Kourbelis imzaya geliyor...
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