Trabzon'da bir Yunan daha! Kourbelis imzaya geliyor...

3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Sağlık kontrolünün ardından ise Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelecek olan Kourbelis, burada 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Kourbelis'in transfer ücretinde imza parasının olmadığı ve yıllık 900 bin Euro kazanacağı belirtildi.