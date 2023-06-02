Trabzon'da bir Yunan daha! Kourbelis imzaya geliyor...

Trabzonspor geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmasındaki en kilit rollerden biri olarak gördüğü, "Transferleri kampa yetiştirme" planlamasını bu yılda uygulamaya sokacak. Bordo-Mavililer bu kapsamda ilk transferini de sonuçlandırdı.
Panathinaikos'un Yunan orta saha oyuncusu ve kaptanı Dimitrios Kourbelis ile her konuda anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki Yunan oyuncu bugün İstanbul'a gelecek ve ardından hemen sağlık kontrolünden geçecek.
3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Sağlık kontrolünün ardından ise Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelecek olan Kourbelis, burada 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Kourbelis'in transfer ücretinde imza parasının olmadığı ve yıllık 900 bin Euro kazanacağı belirtildi.