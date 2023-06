G.Saray’da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bilet çılgınlığı!

UMUT BOZOK KENDİNİ BULDU

Geçen sezon 20 golle krallık tacını giyen, sezon başında Trabzonspor'a transfer edilmesine karşın bekleneni veremeyen Umut Bozok, Bjelica döneminde daha fazla gol kaydetti. İlk 23 maçta 3 gol atan Umut, Hırvat Teknik Direktör Bjelica ile oynadığı 6 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.



REDMOND TÜRKİYE'DE BOĞA OLDU

Nathan Redmond, Daily Mail'e röportaj verdi. "Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan İngiliz futbolcunun takımdaki geleceği netleşmedi. Redmond, "Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz.

F.BAHÇE DERBİSİNİ UNUTAMIYOR...

SAHAYA oyuncak atıldığında oyuncular taraftarları alkışlamak için duraksadı. 'Vay canına' anlarından biriydi" diye konuştu. "Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı" ifadeleri kullanılan haberde, Redmond sözlerine şöyle devam etti: "Misafirperverlik ilk günden itibaren harikaydı ancak F.Bahçe maçından sonra biraz arttı. Birçok oyuncu F.Bahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. Müthiş bir zafer aldık."



FİLENİN SULTANLARI SIRBİSTAN'I YIKTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi birinci hafta ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki mücadelede Ay- Yıldızlı ekip, ilk seti 26-24 kaybetse de taraftarların muhteşem desteğiyle geri dönmeyi başardı. Türkiye setleri 25-17, 25-15 ve 25-21 ile aldı. 2023 yılındaki ilk sınavında önceki gün 3-0'lık Güney Kore galibiyetini alarak başlayan ay-yıldızlılar, üçüncü maçında yarın İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak



TEKVANDODA İKİ ALTIN MADALYA BİRDEN GELDİ

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova'yı yenerek altın madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda ise Hakan Reçber tatamiye çıktı. Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı. Önceki gün de 49 kiloda Merve Dinçel altın madalyanın sahibi olmuştu.



LEO MESSI PSG'YE VEDA EDİYOR

Fransız devi Paris Saint- Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yarın son kez PSG formasıyla sahaya çıkacağını söyledi. Galtier, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Messi'nin buradaki son maçı Clermont'a karşı olacak" dedi. Barcelona ve Suudi ekipleriyle anılan Messi, PSG'de 21 gol, 20 asist üretti.



TÜRK TELEKOM ESÜPER LİG ŞAMPİYONU GALATASARAY

Türk Telekom eSüper Lig'in Büyük Final'inde kupayı alan Galatasaray oldu. Galatasaray ve Trabzonspor'un final oynadığı, 3 maç kazanan takımın şampiyon olduğu seriyi 3-2 bitiren Cimbom, kupaya uzanan taraf olmayı başarırken, aynı zamanda 200 bin TL ödülü de kazandı. Öte yandan finalistlerin FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandığı bildirildi.



SON YARI FİNALİST TÜRK TELEKOM OLDU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, ağırladığı Galatasaray Nef'i 14 sayı farkla 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Seriyi 2-1 kazanan başkent ekibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Türk Telekom, bu sezon iç sahada 17'de 17 yaptı. Yarı final ilk maçı 4 Haziran'da saat 15.30'da oynanacak. Diğer eşleşmede 3 Haziran'da saat 18.00'de F.Bahçe, Efes'i ağırlayacak.



ONUR BULUT'TAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Onur Bulut, dizindeki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında oynamayacak. Kalan 2 maçta forma Valentin Rosier'in olacak.



KADINLAR LİGİ'NDE DEV FİNAL

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon, 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak finalle netleşecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçta Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Fenerbahçe karşılaşacak.



MODRİC REAL'DE KALIYOR

İtalyan basını, Real Madrid'de oynayan Luka Modric'in Suudi Arabistan'dan gelen hiçbir teklifi kabul etmediğini yazdı. 37 yaşındaki Hırvat yıldız, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme için anlaştı



ECZACIBAŞI GRAY İLE ANLAŞTI

Eczacıbaşı Dynavit, Kanadalı smaçör Alexa Gray'i kadrosuna dahil etti. 28 yaşındaki oyuncu anlaşmanın ardından, "Çok heyecanlıyım. Ligin en iyi takımlarından biriyle sezona başlamak için sabırsızım" diye konuştu.



LETONYA BİLETLERİ SATIŞTA

A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şamp-i yonası Elemeleri'nde 16 Haziran'da Letonya'ya konuk olacak. Letonya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatlarının, 300 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

OSAYİ SAMUEL'E 2 TALİP BİRDEN

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den 2 talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bournemouth ve Leeds United, Sarı-Lacivertli takımın Nijeryalı yıldızını transfer etmek istiyor. Haberde, her iki kulübün de hem oyuncuyla hem de Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Sarı- lacivertli yönetim, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelini de belirledi. Yönetim, 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli gelirse Bright Osayi-Samuel'in transferine izin verecek.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT KIZ ÇOCUK BABASI OLDU

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kızı oldu. Fenerbahçe'nin twitter hesabından yapılan açıklamada "Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" denildi. Göztepe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin en kısa sürede alınması bekleniyor.



F.BAHÇE KAPIYI 8 MİLYONDAN AÇTI

Miguel Crespo'nun menajeri hem Portekiz'de hem de İspanya'da oyuncusu için görüşmeler yaptığı yazılıp çizilmişti. Ancak Fenerbahçe yönetimi Portekizli merkez orta saha için acele etmiyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi Miguel Crespo için kapıyı 8 milyon Euro'dan açacak. Yönetim sezon başırda da bu civardaki teklifleri geri çevirmişti.

BRUMA'DAN KASAYA 4.5

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonunun kullandıktan sonra ocak ayında Portekiz temsilcisi Braga'ya kiraladığı Bruma ile ilgili olarak Portekiz basınından müjde geldi. Ülkenin en önemli yayın organlarından Record gazetesinin haberine göre Braga, Portekiz Kupası finali sonrasında yetkili isimlerini İstanbul'a yollayarak Bruma'nın bonservisini almayı hedefliyor. Gazetenin haberine göre Braga Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro bonservis parası teklif edecek. Fenerbahçe Yönetimi'nin de Jesus'un planlarında olmayan Bruma için bu parayı kabul edeceği de gelen haberler arasında. Bruma bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 maçta 4 gol 6 asiste imza attı.

LAZİO'NUN HEDEFİ TORREİRA

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Uruguaylı orta saha Lucas Torreira için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İtalyan ekibi Lazio da Torreira'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, Lucas Torreira'yı çok istediği biliniyor.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

LA Gazetta dello Sport'un haberine göre; Lazio, transferde ısrarcı. Yıldız oyuncu ile ilgili yapılan haberde, transfer operasyonunun maliyeti 12 ila 15 milyon euro arasında gösterildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Torreira bu sezon 33 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli bir rol oynadı.



AUBAMEYANG TEKLİFİ

Galatasaray, Mauro Icardi ve Gomis'in geleceğinin belirsizliğinden dolayı golcü arayışlarını sürdürüyor. Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Galatasaray, kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Güçlü bir kadro kurarak Avrupa'da adında söz ettirmek isteyen Aslan, Chelsea'nin yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Aubameyang'ın menajeri, yıldız golcüyü Galatasaray'a sundu. Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlada 3 kez gol sevinci yaşadı. Milan, Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını giyen Aubameyang'ın Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.