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    G.Saray’da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bilet çılgınlığı!

    G.Saray’da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bilet çılgınlığı yaşanıyor. Futbolcular ve yöneticiler, kendisinden bilet talep eden çok sayıda kişi olması sebebiyle telefonlarına kısıtlama getirmek zorunda kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bilet çılgınlığı

    Ankaragücü maçını 4-1 kazanan Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cimbom, Nef Stadı'ndaki maçın ardından şampiyonluğu bir karnaval havasında kutlayacak. 23. şampiyonluğu stadyumda kutlamak isteyen futbolseverler, tribünde yer alabilmek için birbiriyle yarıştı.

    400 bin bilet başvurusu sonrasında futbolcular ve yöneticilere ulaşmayı başaran kişilerin dahi bilet bulmakta zorlandığı ortaya çıktı. Gelen yoğun talepler sonrasında Galatasaraylı futbolcular ve yöneticiler telefonlarına kısıtlama getirdi. Birçok yöneticinin son günlerde telefonlarını dahi kapattığı öğrenildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi saat 19.00'da başlayacak.



    BREZİLYA'DAN NESTOR İDDİASI
    Galatasaray'ın orta saha adaylarından birinin Sao Paulo forması giyen Rodrigo Nestor olduğu iddia edildi. Brezilya basını, 22 yaşındaki Sambacı için kulübüyle görüşme yapıldığını, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara oynayan Nestor'un da Cimbom'a transfer olmaya sıcak baktığını öne sürdü. Nestor, bu sezon Sao Paulo'da 24 maçta 1 gol, 3 asist kaydetti. Sol ayaklı futbolcunun kontratı ise 2028 yılında sona erecek. Nestor'a 7 milyon Euro değer biçiliyor.

    HAMSIK EMEKLİYE AYRILDI!
    Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Bu açıklamasının ardından ulusal ve uluslararası bir çok spor medya kuruluşu son dakika gelişmesi olarak yıldız ismin kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 36 yaşındaki yıldız, "Bugün sezon sonunda kariyerimi sonlandıracağımı haberini paylaşmak için buradayım. Kolay olmadı bu kararı almak. Ailemle, çocuklarımla konuştum. Babanın eve dönmesi gerektiğini söylediler. Trabzonspor, oynadığım son kulübüm olacak. Şu an ağlamıyorum ama söylemeye çalıştığım çok mutlu ve gururluyum yaptıklarım için" ifadesini kullandı.



    GBAMIN TRABZON'DAN AYRILDI
    Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jean-Philippe Gbamin yaşadığı sakatlık sürecinin ardından şehirden ayrıldı. Gbamin böylelikle Hugo, Peres ve Naci Ünüvar'dan sonra sezon bitmeden takımdan ayrılan 4'üncü isim oldu. Gbamin, kendisiyle devam edilme düşüncesinin bulunmaması nedeniyle Bjelica ile görüşerek şehirden ayrılmak için izin istedi. Teknik ekibin verdiği izin sonrası Gbamin Trabzon'a veda etti.

    FENER'DE AYRILIK RÜZGARI
    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 4 oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, Anna Lazareva, Hristina Vuchkova, Macris Carneiro ve Beliz Başkır ile yolların ayrıldığı belirtildi.

    MOURINHO'DAN SERT MESAJ
    Roma'nın hocası Jose Mourinho, takımda kalmak istediğini ancak yorgun olduğunu söyledi. Mourinho, "Roma'da kalmak istiyorum. Ancak oyuncularım ve ben daha fazlasını hak ediyoruz" dedi.

    BAŞKA KULÜPLE ANLAŞMADIM
    Marsilya'dan ayrılan Igor Tudor, "Marsilya'yı bulduğumdan daha iyi koşullarda bırakıyorum. Bu kararı özel ve profesyonel nedenlerle verdim. Başka bir kulüple anlaşmam olduğu için ayrılmıyorum" dedi.



    FIRTINA'DA KEYİFLİ İDMAN
    Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmayı hedefleyen Bordo-Mavililerde Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde dün öğlen saatlerinde yapılan antrenman oldukça neşeli geçti. İdmanda Uğurcan Çakır, Bartra, Maxi Gomez ve Yusuf Yazıcı yer almadı. Sakatlığı bulunan Denswil ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

        UMUT BOZOK KENDİNİ BULDU
        Geçen sezon 20 golle krallık tacını giyen, sezon başında Trabzonspor'a transfer edilmesine karşın bekleneni veremeyen Umut Bozok, Bjelica döneminde daha fazla gol kaydetti. İlk 23 maçta 3 gol atan Umut, Hırvat Teknik Direktör Bjelica ile oynadığı 6 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.


        REDMOND TÜRKİYE'DE BOĞA OLDU
        Nathan Redmond, Daily Mail'e röportaj verdi. "Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan İngiliz futbolcunun takımdaki geleceği netleşmedi. Redmond, "Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz.

        F.BAHÇE DERBİSİNİ UNUTAMIYOR...
        SAHAYA oyuncak atıldığında oyuncular taraftarları alkışlamak için duraksadı. 'Vay canına' anlarından biriydi" diye konuştu. "Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı" ifadeleri kullanılan haberde, Redmond sözlerine şöyle devam etti: "Misafirperverlik ilk günden itibaren harikaydı ancak F.Bahçe maçından sonra biraz arttı. Birçok oyuncu F.Bahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. Müthiş bir zafer aldık."

        FİLENİN SULTANLARI SIRBİSTAN'I YIKTI
        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi birinci hafta ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki mücadelede Ay- Yıldızlı ekip, ilk seti 26-24 kaybetse de taraftarların muhteşem desteğiyle geri dönmeyi başardı. Türkiye setleri 25-17, 25-15 ve 25-21 ile aldı. 2023 yılındaki ilk sınavında önceki gün 3-0'lık Güney Kore galibiyetini alarak başlayan ay-yıldızlılar, üçüncü maçında yarın İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak

        TEKVANDODA İKİ ALTIN MADALYA BİRDEN GELDİ
        Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, Özbekistan'dan son dünya şampiyonu Svetlana Osipova'yı yenerek altın madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda ise Hakan Reçber tatamiye çıktı. Hakan Reçber, finalde karşılaştığı Taylandlı Banlung Tumtimdang'ı eleyerek, altın madalya kazandı. Önceki gün de 49 kiloda Merve Dinçel altın madalyanın sahibi olmuştu.

        LEO MESSI PSG'YE VEDA EDİYOR
        Fransız devi Paris Saint- Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yarın son kez PSG formasıyla sahaya çıkacağını söyledi. Galtier, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Messi'nin buradaki son maçı Clermont'a karşı olacak" dedi. Barcelona ve Suudi ekipleriyle anılan Messi, PSG'de 21 gol, 20 asist üretti.

        TÜRK TELEKOM ESÜPER LİG ŞAMPİYONU GALATASARAY
        Türk Telekom eSüper Lig'in Büyük Final'inde kupayı alan Galatasaray oldu. Galatasaray ve Trabzonspor'un final oynadığı, 3 maç kazanan takımın şampiyon olduğu seriyi 3-2 bitiren Cimbom, kupaya uzanan taraf olmayı başarırken, aynı zamanda 200 bin TL ödülü de kazandı. Öte yandan finalistlerin FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandığı bildirildi.

        SON YARI FİNALİST TÜRK TELEKOM OLDU
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, ağırladığı Galatasaray Nef'i 14 sayı farkla 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Seriyi 2-1 kazanan başkent ekibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Türk Telekom, bu sezon iç sahada 17'de 17 yaptı. Yarı final ilk maçı 4 Haziran'da saat 15.30'da oynanacak. Diğer eşleşmede 3 Haziran'da saat 18.00'de F.Bahçe, Efes'i ağırlayacak.

        ONUR BULUT'TAN KÖTÜ HABER
        Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Onur Bulut, dizindeki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında oynamayacak. Kalan 2 maçta forma Valentin Rosier'in olacak.

        KADINLAR LİGİ'NDE DEV FİNAL
        Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon, 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak finalle netleşecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçta Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Fenerbahçe karşılaşacak.

        MODRİC REAL'DE KALIYOR
        İtalyan basını, Real Madrid'de oynayan Luka Modric'in Suudi Arabistan'dan gelen hiçbir teklifi kabul etmediğini yazdı. 37 yaşındaki Hırvat yıldız, Real Madrid ile 1 yıllık yeni sözleşme için anlaştı

        ECZACIBAŞI GRAY İLE ANLAŞTI
        Eczacıbaşı Dynavit, Kanadalı smaçör Alexa Gray'i kadrosuna dahil etti. 28 yaşındaki oyuncu anlaşmanın ardından, "Çok heyecanlıyım. Ligin en iyi takımlarından biriyle sezona başlamak için sabırsızım" diye konuştu.

        LETONYA BİLETLERİ SATIŞTA
        A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şamp-i yonası Elemeleri'nde 16 Haziran'da Letonya'ya konuk olacak. Letonya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatlarının, 300 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

        OSAYİ SAMUEL'E 2 TALİP BİRDEN
        Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den 2 talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bournemouth ve Leeds United, Sarı-Lacivertli takımın Nijeryalı yıldızını transfer etmek istiyor. Haberde, her iki kulübün de hem oyuncuyla hem de Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Sarı- lacivertli yönetim, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelini de belirledi. Yönetim, 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli gelirse Bright Osayi-Samuel'in transferine izin verecek.

        İRFAN CAN EĞRİBAYAT KIZ ÇOCUK BABASI OLDU
        Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kızı oldu. Fenerbahçe'nin twitter hesabından yapılan açıklamada "Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" denildi. Göztepe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin en kısa sürede alınması bekleniyor.

        F.BAHÇE KAPIYI 8 MİLYONDAN AÇTI
        Miguel Crespo'nun menajeri hem Portekiz'de hem de İspanya'da oyuncusu için görüşmeler yaptığı yazılıp çizilmişti. Ancak Fenerbahçe yönetimi Portekizli merkez orta saha için acele etmiyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi Miguel Crespo için kapıyı 8 milyon Euro'dan açacak. Yönetim sezon başırda da bu civardaki teklifleri geri çevirmişti.

        BRUMA'DAN KASAYA 4.5
        Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonunun kullandıktan sonra ocak ayında Portekiz temsilcisi Braga'ya kiraladığı Bruma ile ilgili olarak Portekiz basınından müjde geldi. Ülkenin en önemli yayın organlarından Record gazetesinin haberine göre Braga, Portekiz Kupası finali sonrasında yetkili isimlerini İstanbul'a yollayarak Bruma'nın bonservisini almayı hedefliyor. Gazetenin haberine göre Braga Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro bonservis parası teklif edecek. Fenerbahçe Yönetimi'nin de Jesus'un planlarında olmayan Bruma için bu parayı kabul edeceği de gelen haberler arasında. Bruma bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 maçta 4 gol 6 asiste imza attı.

        LAZİO'NUN HEDEFİ TORREİRA
        Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Uruguaylı orta saha Lucas Torreira için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İtalyan ekibi Lazio da Torreira'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, Lucas Torreira'yı çok istediği biliniyor.

        33 MAÇTA FORMA GİYDİ
        LA Gazetta dello Sport'un haberine göre; Lazio, transferde ısrarcı. Yıldız oyuncu ile ilgili yapılan haberde, transfer operasyonunun maliyeti 12 ila 15 milyon euro arasında gösterildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Torreira bu sezon 33 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli bir rol oynadı.

        AUBAMEYANG TEKLİFİ
        Galatasaray, Mauro Icardi ve Gomis'in geleceğinin belirsizliğinden dolayı golcü arayışlarını sürdürüyor. Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Galatasaray, kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Güçlü bir kadro kurarak Avrupa'da adında söz ettirmek isteyen Aslan, Chelsea'nin yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Aubameyang'ın menajeri, yıldız golcüyü Galatasaray'a sundu. Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlada 3 kez gol sevinci yaşadı. Milan, Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını giyen Aubameyang'ın Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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        Türk Telekom
        Haberler Spor G.Saray’da Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bilet çılgınlığı!
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